En 32-årig dansk læge, der er tiltalt for to voldtægter, mødte sit ene offer på Tinder og det andet i det københavnske natteliv.

Mandag tog Københavns Byret hul på sagen mod den 32-årige læge, der er tiltalt for at have bedøvet to kvinder med sløvende medicin, voldtaget dem og filmet det.

De to voldtægter fandt ifølge anklagemyndigheden sted i marts og april sidste år.

Det første af de to formodede ofre mødte lægen, der har været tilknyttet et hospital i hovedstadsområdet, på Café Norden i København efter, at de to havde haft kontakt via datingappen Tinder.

Herefter fortsatte de to daten hjemme i mandens lejlighed, hvor lægen ifølge anklagemyndigheden først bedøvede kvinden med det sløvende sovemiddel Halcion, hvorefter han voldtog hende 'mindst' tre gange i løbet af 11 timer både vaginalt og analt.

Nogenlunde samme fremgangsmåde benyttede den 32-årige læge sig af med sit andet formodede offer, som han mødte på et diskotek i København sidst i april 2018.

Her var det ligeledes i mandens hjem, at kvinden blev bedøvet. Denne gang med scopolamin, hvorefter han angiveligt voldtog kvinden både vaginalt og analt.

Scopolaminen havde manden ifølge anklager Søren Harbo købt via hjemmesiden Alibaba for et beløb i omegnen af 9.000 kroner.

Begge de formodede voldtægter blev angiveligt filmet med et skjult kamera.

De to kvinder er som følge af sagen blevet undersøgt på Retsmedicinsk Institut, og af rapporten, som var en del af Søren Harbos dokumentation mandag, fremgår det, at der blev fundet sæd i begge kvinders underliv.

Sæd, der med stor sandsynlighed stammede fra tiltalte.

Derudover blev der fundet rester af medicin i urinen hos begge kvinder.

Vandpistoler og kanyler i lejligheden

Under ransagningen af den 32-årige læges hjem fandt politiet adskillige vandpistoler, kanyler og kameraer.

Én af vandpistolerne var ifølge anklager Søren Harbo fyldt med det beroligende og søvndyssende medikament scopolamin – samme medikament, som det andet formodede offer angiveligt blev bedøvet med.

Det vides ikke, hvad lægen havde til hensigt at bruge vandpistolen til, men ifølge anklager Søren Harbo oprettede den tiltalte en tråd på forummet drugs-forum.com.

Her spurgte den 32-årige læge angiveligt, om det var korrekt, at kriminelle i Sydamerika sprøjtede eller pustede scopolamin-pulver i ansigtet på folk for at gøre dem 'uarbejdsdygtige'.

Tråden på drugs-forum.com blev oprettet bare en lille uge før, at den første formodede voldtægt fandt sted.

Søgte på 'date rape'

Da manden blev anholdt den 1. maj 2018 på et hospital i hovedstaden, konfiskerede politiet en computer, hvor man desuden fandt beskrivelser af effekten ved brug af forskellige doser scopolamin.

Derudover viste en gennemgang af lægens computer, at der i ugen op til den første formodede voldtægt var blevet søgt på ordet 'date rape' via Google, ligesom der blev fundet 188 børnepornografiske billeder og 14 timers film på en række harddiske, som manden havde i sit hjem.

Foruden de to voldtægter er manden tiltalt for at have filmet flere andre både identificerede og uidentificerede kvinder, som frivilligt havde sex med ham.

Alle filmene blev optaget ved hjælp af det skjulte kamera, som manden havde sat op i sin lejlighed, og det foregik ifølge politiet uden kvindernes samtykke.

Den 32-årige læge har erkendt, at han i ét tilfælde har filmet samleje med en kvinde uden hendes samtykke, men han nægter sig skyldig i de resterende af sagens forhold, heriblandt de to formodede voldtægter.

Mandag ønskede den tiltalte læge ikke at afgive forklaring i forhold til sagens forhold 1 og 2, der omhandler de to påståede voldtægter. Han ville dog gerne forklare, hvordan det forholdt sig med de film, der ifølge anklagemyndigheden var blevet optaget af kvinder, som havde frivillig sex med ham.

Ifølge ham var der tale om stiltiende accept, fordi kameraerne i lejligheden var placeret steder i lejligheden, hvor kvinderne ikke kunne undgå at se dem.

»Jeg gik ud fra, at hun vidste det, fordi der er to kameraer, som er placeret et oplagt sted. Jeg kan ikke huske, om hun bemærkede det, men jeg gik ud fra, at hun gjorde. Det stod på bordet lige under fjernsynet,« forklarede lægen.