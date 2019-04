Den 32-årige læge, der er tiltalt for at bedøve og voldtage to kvinder, mødte én af sine formodede ofre på Tinder.

Det startede som en uskyldig flirt, og endte ifølge anklagemyndigheden med en bedøvelse og voldtægt, da den 32-årige læge mødte sit første offer.

Den populære dating-app Tinder dannede rammen for lægens første kontakt med det formodede kvindelige offer, og efter en længere korrespondance blev de to enige om at mødes.

Det kom frem, da senioranklager Søren Harbo fremlagde sin dokumentation på førstedagen i sagen mandag.

Sagen kort En 32-årige læge er tiltalt for at have bedøvet, voldtaget og filmet to kvinder i marts og april måned 2018. Den første af kvinderne mødte manden via platformen Tinder, hvorefter han ifølge anklagemyndigheden bedøvede kvinden med medikamentet halcion, hvorefter han voldtog hende 'mindst' tre gange i løbet af 11 timer både vaginalt og analt i sit eget hjem i København. En måned senere skulle ifølge anklagemyndigheden have puttet sløvende medicin i en anden kvindes vand uden hendes viden, hvorefter han udnyttede situationen til, ligesom med kvinden en måned forinden, at voldtage hende både vaginalt og analt. Hertil skulle manden i begge tilfælde have krænket de to kvinders blufærdighed, ved at han med skjult kamera filmede begge hændelser samt tog billeder af det, uden nogen af de to kvinder havde givet samtykke til det. Herudover er manden tiltalt for at have filmet en række andre kvinder, mens han havde sex med dem.

Få dage efter mødtes de to på Café Norden i det centrale København og fortsatte efterfølgende daten hjemme i lægens lejlighed.

Her skulle den 32-årige efter anklagemyndighedens opfattelse først have bedøvet kvinden med det sløvende sovemiddel Halcion, hvorefter han voldtog hende 'mindst' tre gange i løbet af 11 timer både vaginalt og analt.

Kvinden var ifølge politiet ude af stand til at gøre modstand.

Efterfølgende anmeldte hun sagen til politiet.

I den forbindelse blev der foretaget en retsmedicinsk undersøgelse af kvinden, som Søren Harbo læste op af i retten.

Heraf fremgik det, at der blev fundet små mængder sæd i kvindens underliv.

Skræmmende søgninger på Google

Foruden den 23-årige kvinde skulle lægen ifølge politiet også have bedøvet, voldtaget og filmet en anden kvinde, som han mødte i det københavnske natteliv.

Begge kvinder blev angiveligt bedøvet med sløvende medicin, som manden købte via det kinesiske site Alibaba for godt 1400 dollars - svarende til lige over 9.300 kroner.

Hertil skulle manden ifølge Anklagemyndigheden have søgt på medicin, der har en sløvende effekt ved hjælp af søgeordet 'date rape' på Google.

Af anklageskriftet fremgår det videre, at manden over en periode på flere måneder filmede yderligere fire kvinder, mens han havde sex med dem.

Alle filmene blev optaget ved hjælp af det skjulte kamera, som manden havde sat op i sin lejlighed, ligesom det ifølge politiet også foregik uden nogen af kvindernes samtykke.

Den 32-årige læge har erkendt, at han i ét tilfælde har filmet samleje med en kvinde uden hendes samtykke, men han nægter sig skyldig i de resterende af sagens forhold, heriblandt de to formodede voldtægter.

Den tiltalte ønsker først at afgive forklaring i sagen, når alle beviserne fremlagt.

Da sagen mod den 32-årige er ført som en nævningesag, betyder det, at senioranklager Søren Harbo vil kræve fire års fængsel eller mere til den 32-årige.

»Men han har så fravalgt en nævningesagsbehandling, så sagen i stedet skal behandles ved anvendelse af domsmænd. Men vores strafpåstand er fire år eller mere. Hvor meget mere det præcist vil være, kommer jeg ind på under min procedure,« lyder det fra Søren Harbo.

Manden er beskyttet af navneforbud, og B.T. er derfor afskåret fra at komme nærmere ind på hans identitet.