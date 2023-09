Hun havde lige fået fri fra sin aftenvagt på plejecentret på Samsøvej i Holbæk og havde sat sig ind i sin bil, da hun blev frarøvet livet.

På brutal vis blev den 37-årige højgravide kvinde trukket ud af sin bil og dræbt med adskillige knivstik. Få dage senere afgik også hendes ufødte barn ved døden.

Tirsdag begynder retssagen ved Retten i Holbæk, hvor to afghanske statsborgere – en 25-årig mand og 34-årig kvinde – er tiltalt for henholdsvis drab og medvirken til drab på den gravide kvinde i november sidste år. Begge nægter de sig skyldige.

Den 34-årige kvinde er tiltalt for medvirken til drabet, og ifølge B.T.s oplysninger var kvinden i et forhold med det gravide offer, hvor de boede sammen på en adresse i Hørve.

Foto: Steven Knap /Byrd Vis mere Foto: Steven Knap /Byrd

Ifølge politiet planlagde de to tiltalte drabet i forening. Men det var den 34-årige kvinde, der nøje instruerede den 25-årige i, hvor den nu dræbte kvinde arbejdede, og hvornår hun fik fri.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at de tiltalte flere gange på dagen op til drabet var i kontakt med hinanden over beskedtjenesten WhatsApp.

Her fremgår det også, at den 25-årige mand flere gange på dagen tog til gerningsstedet. Den sidste gang kun 50 minutter inden den gravide gik ud af skydedørene for sidste gang. Og senest fem minutter før drabet var de to i kontakt en sidste gang.

Den 25-årige tiltalte flygtede efterfølgende fra stedet, men blev anholdt fire dage senere ved asylcentret Sandholmlejren. Ifølge B.T.s oplysninger ankom han til Danmark kort tid inden sin anholdelse, ligesom han var analfabet.

Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere Foto: Steven Knap / Byrd

Under grundlovsforhøret havde han derfor lidt svært ved at forstå, hvad der foregik omkring ham. Begge tiltalte kommer fra det østlige Afghanistan og taler derfor en særlig dialekt af pashto-sproget, som krævede en tolk under grundlovsforhøret.

B.T. har talt med flere kilder tæt på den afdøde afghanske kvinde, der fortæller, at hun havde to børn, ventede endnu et og foruden at hun var i et forhold med den tiltalte kvinde, så var hun også nygift med en mand, der bor i udlandet.

Hun var uddannet sosu-assistent, talte flydende dansk og planlagde at søge om dansk statsborgerskab. For hun knoklede for tilværelsen på Sjælland.

»Hun arbejdede sindssygt hårdt og var en fantastisk kollega. Hun spredte umådelig meget omsorg til de mennesker, som var omkring hende,« fortalte en kollega.

Det er endnu uvist, hvad motivet til drabet har været, og hvilken relation den 25-årige tiltalte havde til den afdøde kvinde.

Retssagen skal køre over otte retsdage. Her har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at den 34-årige kvinde, såfremt hun bliver dømt, skal fratages alle rettigheder til arv, ligesom der er nedlagt påstand om udvisning for begge tiltalte.

