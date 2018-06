For første gang behandler danske domstole en sag, hvor kvinder er tiltalt for at forsøge at tilslutte sig IS.

Glostrup. Da en ung 22-årig kvinde i marts sidste år blev adskilt fra sine to mandlige medrejsende i en bus i Tyrkiet, burde hun være stået af.

Det forklarer kvinden selv, der er afghansk statsborger men bosiddende i Danmark, tirsdag ved Retten i Glostrup.

- Jeg tænker hele tiden, at jeg skal stoppe op på en station og vende tilbage til Danmark. Jeg var faret vild, siger hun.

Sammen med tre andre unge, er hun tiltalt for at ville rejse til Syrien og fremme Islamisk Stats arbejde.

Kvinden mødte de øvrige tiltalte 8. marts sidste år i lufthavnen i Kastrup, hvor de aftenen forinden havde købt billetter til Istanbul.

Men det var kun den 22-årige kvinde og de to mænd på nu 19 og 21 år, der endte med at flyve fra Danmark. Forældrene til den sidste kvinde, der i dag er 18 år, havde taget hendes pas inden.

Det var et opkald fra en bror til en af kvinderne, der fik dansk politi til at gå ind i sagen.

Rejsen er blevet beskrevet som en bryllupsrejse af de unge, men den var anderledes end de fleste af den slags. Blandt andet fordi bruden, der manglede sit pas, måtte blive hjemme.

Derudover var det også en anledning til, at de øvrige kunne lære hinanden bedre at kende og måske gifte sig.

De to piger smiler til hinanden, da de får øjenkontakt undervejs i afhøringen og fniser. De har begge tørklæder på.

Den 22-årige har tidligere forklaret, at det var hendes to mandlige rejseledsagere, der havde styr på de praktisk detaljer omkring rejsen.

- Jeg fulgte bare med, siger den 22-årige i retten.

Til trods for det blev hun alligevel siddende i en bus og tog videre på egen hånd, da de to mænd blev anholdt på en busstation 17. marts i Tyrkiet.

Men ikke længe efter blev hun stoppet af politiet, der tilbageholdte hende 18. marts i byen Yayladagi. Ifølge kvinden selv blev hun fragtet til en lejr, inden hun blev ført videre til et fængsel.

/ritzau/