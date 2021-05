»Jeg stak bare hovedet frem. Og jeg havde shorts på.«

En 48-årig seriekrænker bedyrede hårdnakket sin uskyld, da han onsdag igen stod tiltalt ved Retten på Frederiksberg.

Her var han tiltalt for i august sidste år at have krænket to unge piger i solcenteret Clubtan på Mozartsvej 23 i København. Ifølge tiltalen trådte han pludselig frem foran pigerne i solariets gang uden en trævl på kroppen, imens han havde den ene hånd om sit lem.

På sin fyldige straffeattest har manden i forvejen 17 domme – heraf flere for blufærdighedskrænkelser og den seneste for voldtægt.

En af de tidligere blufærdighedskrænkelser fandt sted i præcis det samme solcenter, som også den aktuelle tiltale drejede sig om.

Og da han i september 2019 blev kendt skyldig i voldtægt, gik overgrebet ud over en kvindelig klient, som tillidsfuldt havde lagt sig til rette i en massageklinik på Frederiksberg, hvor han på det tidspunkt var ansat.

Mens kvinden var i gang med at modtage almindelig massage, befamlede massøren hende i skridtet. Det fik hende til at stivne, så hun ikke var i stand til at modsætte sig, at massøren samtidig dyrkede oralsex med hendes imod hendes vilje.

Voldtægten kom i september 2019 til at koste massøren en straf på et års fængsel, frakendelse af retten til at arbejde som massør samt en erstatning på 20.000 kroner til offeret.

Året før voldtægtsdommen var han blevet idømt 60 dages fængsel for at have forulempet to andre kvinder seksuelt i sit virke som massør. De kvindelige klienter blev befølt under trusserne i forbindelse med hans massage, og den ene af dem oplevede også pludselig at få lagt hans lem i hånden.

Da han viste sig frem i bar figur for de to unge piger i solcenteret 27. august sidste år, var det kun 14 dage efter at han var blevet løsladt fra afsoningen af sin voldtægtsdom.

Det fandt domsmandsretten på Frederiksberg som medvirkende årsag til, at han nu blev idømt 30 dages fængsel for det seneste tilfælde af blotteri i solcenteret.

Retten fandt forklaringerne fra de to piger så troværdige, at de uden betænkning forkastede forklaringen fra den 48-årige mand, der dukkede op til retsmødet i skrigende orange arbejdstøj og med sikkerhedshjelm.

Undervejs i sagen fremlagde anklageren også billeder fra solcenterets videoovervågning, som tydede på, at han forinden sin nøgne optræden havde kigget ind under døren til pigernes kabine for at sikre sig, at de var til stede.

»Der var tale om en fuldstændig bevidst og forsætlig handling. Kort efter stod tiltalte helt nøgen på offentligt areal med sit lem i hånden,« lød det fra retsformanden.

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til, om dommen skal ankes.

Udover de 30 dages fængsel blev den 48-årige også dømt til at betale sagens omkostninger – det vil sige udgifterne til sin forsvarsadvokat.