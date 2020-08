34-årig mand nægter anklager om overgreb mod 111 mindreårige drenge. Han er tidligere idømt kontaktforbud.

En 34-årig mand, der er tiltalt for overgreb mod 111 mindreårige drenge landet over, er tidligere idømt et forbud mod at tage kontakt til børn og unge.

Det fremgår af anklageskriftet, at manden fra den sydvestjyske stationsby Bramming øst for Esbjerg i 2016 blev dømt i en sag ved Retten i Sønderborg.

I den forbindelse blev han idømt et forbud mod at kontakte børn og unge under 18 år via internettet.

Det er som regel en seksualforbrydelse, der udløser et sådant kontaktforbud.

I den aktuelle sag ved Retten i Esbjerg er den 34-årige tiltalt for at have brudt kontaktforbuddet ved at have taget kontakt til 111 drenge landet over.

Det skal være sket i perioden fra 2016 til 2018.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Casper Strandby, siger til Ritzau, at hans klient nægter at have brudt kontaktforbuddet.

Den 34-årige nægter ifølge advokaten også anklagerne om forsøg på og medvirken til voldtægt, ulovlig tvang samt blufærdighedskrænkelse.

- Min klient har lige fra starten oplyst til politiet, at det ikke er ham, der har haft kontakt til de mindreårige drenge. Det er en anden person, der har haft den kontakt, siger forsvarsadvokaten.

Spørgsmål: Hvorfor peger pilen så på din klient?

- Så er vi tilbage ved indholdet af beviserne, og det kan jeg desværre ikke kommentere på nuværende tidspunkt, siger Casper Strandby.

Han går således efter en frifindelse for alle anklager på nær besiddelse af børnepornografisk materiale.

Den tiltalte erkender ifølge sin advokat besiddelse af 4967 billeder med børnepornografisk indhold.

Manden kan ligeledes erkende at have været i besiddelse af 3270 børnepornografiske videosekvenser.

Retten i Esbjerg har onsdag taget hul på den omfattende sag, hvor foreløbig 30 retsmøder er berammet.

Først på anden retsdag fredag ventes den tiltalte at få mulighed for at afgive forklaring.

Onsdag eftermiddag er specialanklager Henning Fuglsang Sørensen fortsat i gang med at oplæse det knap 100 sider lange anklageskrift.

Han begyndte oplæsningen af de 240 anklagepunkter kort før klokken 10. Der har dog været flere pauser undervejs.

Der ventes dom i sagen til november.

