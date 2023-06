Ved den første afhøring fortalte den 37-årige tiltalte til politiet, at han havde sat den 22-årige Mia Skadhauge Stevn af ved Kvickly.

En forklaring han afgav til politiet 9. februar 2022, samme dag han blev anholdt og sigtet for drab.

Men få dage senere, efter han var blevet varetægtsfængslet, ændrede han sin historie og fortalte en ny version til politiet.

De nye oplysninger om mandens forklaringer er kommet frem onsdag, hvor den 37-årige nordjyde har siddet i vidneskranken ved Retten i Aalborg.

Her fortalte han, at han havde løjet til sin afhøring.

I stedet for at sætte Mia Skadhauge Stevn af, så var de to nemlig endt i et øde skovområde ved Hammer Bakker, hvor de ifølge tiltalte havde aftalt at skulle have sex.

Men det tog angiveligt en dramatisk og uventet drejning, da Mia Skadhauge Stevn i stedet ifølge den tiltalte faldt i skoven og pådrog sig alvorlige kvæstelser.

Hvorfor ændrede du forklaring? spurgte anklager Mette Bendix.

»Jeg var fuldstændig overvældet af følelser, efter alt det der var sket,« forklarede den tiltalte i et roligt stemmeleje.

Den tiltalte henviste til forholdet om usømmelig omgang med lig, som han har erkendt sig skyldig i.

»Det er klart, at det var jeg meget, meget ked af, at jeg havde gjort. Det var meget overvældende, efter det var sket (usømmelig omgang med lig red.) Men samtidig var jeg ikke klar til at tale om det, « slog han fast.

Foruden usømmelig omgang med lig er den 37-årige mand også tiltalt for drab og voldtægt. Disse forhold nægter han.

Under sagens første retsdag onsdag ved Retten i Aalborg er det kommet frem, at det særligt er den tiltaltes GPS i bilen, der har fået politiet på sporet af hans færden, fra da Mia Skadhauge Stevn forsvandt og til ligresterne af hende blev fundet i Dronninglund Storskov.

GPS-systemet var manuelt blevet slået fra i den tiltaltes bil i tidsrummet fra klokken 02.24 til 09.23, men på grund af en fejl i GPS-systemet, fik politiet alligevel dataen.

Ud fra dataen blev politiet ledt frem til skovområdet ved Hammer Bakker. Her fandt de blandt andet Mias nøgler, hendes hårelastik og nogle brystplastre, der også tilhørte hende.

Politiet kunne samtidig se, at den 37-årige havde været i Jem og Fix tre gange over to dage, hvor han blandt andet havde købt 16 flasker kaustisk soda, en flaske afløbsrens, to flasker klorin, noget sprit, malerovertræksdragter og gummihandsker.

Det var også GPS-oplysningerne, der fik politiet på sporet af ligresterne i skovområdet, ligesom der blev fundet forskelligt værktøj ved et bålsted.

Anklager Mette Bendix fortalte under sin forelæggelse af sagen, at hun går efter at få den tiltalte idømt fængsel på livstid eller forvaring, hvis han kendes skyldig.

Retssagen fortsætter torsdag, hvor den tiltalte igen vil afgive forklaring.

