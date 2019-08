Begik en nu 36-årig mand for fem år siden voldtægt et ukendt sted i Pakistan?

Det skal en domsmandsret i Københavns Byret om kort tid tage stilling til.

Voldtægtsforholdet er en del af et større anklageskrift mod den 36-årige mand med pakistanske rødder, som anklagemyndigheden vil forlange udvist af Danmark for bestandigt, hvis han kendes skyldig.

Han nægter sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er den 36-årige tiltalt for sammenlagt seks kriminelle forhold, der efter anklagemyndighedens opfattelse fortrinsvis er gået ud over hans tidligere ægtefælle.

Anklageskriftet rummer to forhold om voldtægt, tre tilfælde af vold samt en vidnetrusler ved ulovlig tvang.

Den fem år gamle voldtægt i Pakistan drejede sig ifølge tiltalen om, at manden lagde sig oven på kvinden og gennemførte et samleje, selv om hun både verbalt gav udtryk for, at hun ikke ønskede sex, og at han skulle stoppe, ligesom hun også forsøgte at skubbe ham væk.

Et par år senere blev kvinden ifølge anklageskriftet igen voldtaget – denne gang i en lejlighed i Danmark, efter at manden havde trukket hende ned på gulvet og givet hende flere knytnæveslag i ansigtet, så hun mistede bevidstheden.

Forinden havde han ifølge anklageskriftet vristet deres fælles baby ud af armene på moderen og kastet barnet ned i en seng, hvorfra barnet faldt ned på gulvet og fik en bule i hovedet.

Og endelig er han tiltalt for efter deres skilsmisse at have truet ekskonen til at trække politianmeldelsen og de tilhørende forklaringer tilbage.

Ellers ville han angiveligt fortælle private ting om kvinden til hendes omgangskreds, som i det pakistanske miljø ville blive anset for ærekrænkende.

Det er forholdsvis ualmindeligt, at en dansk domstol skal tage stilling til en tiltale om en forbrydelse begået i udlandet. Alligevel sker det dog jævnligt i sager om alvorlig kriminalitet, hvor enten gerningsmanden eller den forurettede har en vis tilknytning til Danmark – eksempelvis i tilfælde af statsborgerskab, bopæl eller fast ophold her i landet.