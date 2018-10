Det overrasker en tiltalt i danmarkshistoriens største amfetaminsag, at han håndterede hård narko.

København K. Tonsvis af hård narko væltede ind over den danske grænse til tre adresser i og omkring København fra 2015 til 2017.

Faktisk ankom 13,8 ton hash og 1,3 ton amfetamin i seks containere i den pågældende periode.

Det mener anklagemyndigheden i en rekordstor narkosag, som torsdag behandles i Københavns Byret.

Det kommer bag på den 43-årige libanesiske mand, som står tiltalt i danmarkshistoriens største amfetaminsag, at han håndterede hård narko. Det fortæller mandens forsvarer, advokat Rolf Gregersen.

- Det var hans opfattelse, at det ikke var amfetamin, men derimod at det var lægemidler som viagra, som han stod og kværnede.

Manden erkender i retten kun at have haft 300 kilo hash, samt at have brudt lægemiddelloven for at have håndteret en mindre mængde af det, han troede var viagra.

De resterende mængder nægter han sig skyldig i.

Anklager Troels Bo Jørgensen har varslet, at han på grund af de enorme mængder narko vil forsøge at sprænge strafferammen, der ellers lyder på 16 års fængsel.

/ritzau/