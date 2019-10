En russisk kvinde blev angiveligt så jaloux på sin model-søster, at hun stak hende ihjel med 189 knivstik.

Derefter skar hun hendes ører af og huggede hendes øjne ud, skriver The Sun.

Således lyder anklagerne mod russiske Elizaveta Dubrovina, som er tiltalt for at have dræbt sin søster Stefania Dubrovina i 2016.

Nu starter retsagen mod hende.

Retsdokumenter afslører detaljerne i et drab, hvis lige man sjældent hører om.

Elizaveta Dubrovina skal angiveligt have fået sin søster til at gennemgå 'ulidelige smerter'.

Desuden er det i anklageskriftet beskrevet, at hun har stukket sin søster i hovedet, halsen, på torsoen, arme og ben.

Alt sammen, fordi hun ikke brød sig om sin søster, lyder det fra anklagemyndigheden.

Selv har den 22-årige kvinde en anden oplevelse af den blodige sag.

Hun hævder, at det var søsterens 44-årige kæreste, Alexay Fateev, der stod bag det brutale drab. Det var netop i hans lejlighed, den unge kvindes lig blev fundet.

Den 44-årige mand afviser dog at have noget med drabet at gøre.

Den russiske anklagemyndighed fastholder ligeledes, at han er et vidne i sagen - ikke en mistænkt.