En påstået gæld på 300 kroner har ført til, at to mænd på 17 og 21 år nu er tiltalt for røveriforsøg og afpresning.

Det vides ikke, hvordan duoen forholder sig til anklagen, men anklageskriftet beskriver, hvordan episoden udspandt sig 19. maj i år omkring klokken 19.40 på en adresse i Nykøbing Falster.

Her troppede de to ifølge anklageskriftet op. Her opholdt en bror til en person, som angiveligt skyldte den ene af de to nu tiltalte 300 kroner.

'Han skylder mig 300 kroner. Betal pengene eller vi smadrer dig og din kæreste,' lød det ifølge anklageskriftet fra den 17-årige, der ligeledes beskriver, at den ene derefter hev op i trøjen for at vise den kniv, han havde siddende i bukselinningen.

Den 17-årige ringede derefter til den påståede skyldner og sagde 'hvis ikke jeg får mine penge, vil jeg smadre din bror og hans kæreste.'

Endvidere lød det ,'hvis ikke du møder op, bliver du stukket ned.'

Sagen kommer snart for retten i Nykøbing Falster.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s spændende podcast 'På Fersk Gerning' her: