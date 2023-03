Lyt til artiklen

'Alle er instrueret i, hvad de skal gøre til punkt og prikke?'

Beskeden kommer fra en af de to SKY ECC kryptotelefoner, der er helt centrale i retssagen, hvor to mænd på 31 og 33 år er tiltalt for at have planlagt og instrueret fem nu dømte mænd i et brutalt dobbeltdrab foran Meny i Kalundborg i november 2020. Begge nægter de sig skyldige.

Beskeden er sendt blot tre dage før drabene blev begået, og det er anklagemyndighedens overbevisning, at beskeden er sendt under et anonymt profilnavn fra den telefon, politiet mener kommer fra den 33-årige mand.

Han har fredag afgivet sin forklaring i Retten i Holbæk. Her afviste han, at han har haft sin egen SKY-telefon, men erkendte, at han har lånt en flere gange.

En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk

»Så kom der for eksempel en hen og gav mig den, hvor personen sagde ‘ham her spørger efter dig og vil snakke’,« forklarede han.

Men da anklager Anja Lund Liin spurgte ind til, hvem han havde lånt telefonen af, blev han pludselig meget forsigtig.

»Jeg tør ikke sidde og pege fingre ad nogen og ende med at gøre dem til mål eller selv blive et mål for andre mennesker,« svarede han.

Frygten i ham blev henvist til et drab i Brøndby, der blev begået på toårs dagen for dobbeltdrabet i Kalundborg, som denne sag omhandler.

I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk

»Han (den nu dræbte fra Brøndby red.) har været interessant i den første del af den her sag, og da hans navn blev nævnt i retssagen, så blev han slået ihjel, mens han var sammen med sin søn. Det skal jeg ikke risikere,« forklarede den tiltalte, der selv har to små børn og en kone.

Men anklageren valgte alligevel at dvæle lidt i hans forklaring om at have lånt telefonen sporadisk, når nogen ville have fat i ham.

For mindst 400 gange er den konkrete kryptotelefon registreret ved at have befundet sig samme sted, som den tiltalte var. Det var både ved hans bopæl i Hellerup-området, i et sommerhus i Nordjylland og hos nærtstående familiemedlemmer.

Giver det dig anledning til at overveje, om det er dig selv, der har brugt den? spurgte anklageren.

»Det ved jeg ikke,« svarede han og holdt fast i, at det ikke var hans telefon, men at det var forskellige personer, der kom og gav ham telefonen hver gang.

Han forklarede også, at han hverken kendte til skyderiet i Kalundborg, de tre mænd der blev ramt af skud eller til de våben og stjålne køretøjer, der blev anvendt i forbindelse med dobbeltdrabet.

Dog erkendte han, at han i forskelligt omfang havde kendskab til de nu dømte mænd i sagen.

I retten forklarede den 33-årige mand også, at han har været medlem i LTF i seks år frem til 2019. Han forklarede, at det var i forbindelse med en sag, hvor han sad fængslet for at have solgt gps-udstyr videre til nogen, der brugte det til noget kriminelt, at han meldte sig ud.

»Jeg følte mig taget i røven. Jeg gik glip af min datters fødsel. Det er det, der gjorde, jeg blev vred og ville ud,« forklarede han.

Onsdag afgav den 31-årige tiltalte og ekspræsident fra LTF forklaring. Også han nægter at have været i besiddelse af en kryptotelefon og at have noget som helst med dobbeltdrabet at gøre. Han henviste i stedet til, at han havde søgt tilflugt fra Greve til Silkeborg, efter at være blevet alarmeret af politiet om, at hans liv var i fare.

Efter politiets opfattelse blev det skæbnesvangre skyderi i Kalundborg udløst af en stridighed i bandemiljøet.

De tre unge mænd, der var mål for skyderiet, havde tilknytning til bandegrupperingen Sydkystgruppen fra udkanten af Storkøbenhavn, der på det tidspunkt lå i en væbnet konflikt med LTF. Motivet skulle være hævn, fordi et LTF-medlem kort inden var blevet kidnappet og mishandlet.

Retssagen fortsætter tirsdag.

