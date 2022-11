Esbern Snares kamp mod pirater

- 24. oktober 2021: Fregatten "Esbern Snare" sendes mod Guineabugten med bred opbakning fra Folketinget.

Den indsættes under dansk kommando i internationalt farvand. Danmark koordinerer tæt med en række lande, der også opererer i området, herunder Italien, Frankrig, Storbritannien og USA.

Formålet med den danske mission er at afskrække og yde støtte til den civile søfart i området. Fregatten har mellem 160 og 175 besætningsmedlemmer. Den har også en helikopter.

- 24. november 2021: Under en patrulje får "Esbern Snare" melding om, at der er et muligt piratangreb i farvandet syd for Nigeria. Derfor bliver fregattens helikopter sendt afsted, og den opdager en båd med en stor motor.

Soldater fra frømandskorpset indsættes herefter i to både, og det ender i ildkamp omkring klokken 19 lokal tid. En af de formodede pirater affyrer en byge af skud mod helikopteren. De danske soldater affyrer også skud.

Fire formodede pirater bliver dræbt, mens en formodes være faldet over bord og omkommet. Fire andre tilbageholdes på fregatten. Den ene af de fire er såret og får amputeret sit ene ben.

- 25. november 2021: Københavns Byret afsiger kendelse om varetægtsfængsling in absentia af de fire formodede pirater, der sigtes for drabsforsøg. De sidder fængslet på fregatten i Guineabugten.

- 19. december 2021: Forsvaret melder, at den sårede mand er blevet bragt til et hospital i Ghana.

- 6. januar 2022: Advokater oplyser, at der er sket tiltalefrafald for tre af de formodede pirater. Det skyldes ifølge Justitsministeriet, at det ikke er muligt at lave en aftale om at udlevere og retsforfølge dem i et af de omkringliggende lande.

Samme dag løslades de tre fra fregatten. De sendes afsted i en mindre båd med påhængsmotor, mad og brændstof. Den fjerde, som er såret, bringes til Danmark.

- 7. januar 2022: Her fremstilles den formodede pirat i Københavns Byret. Han nægter sig skyldig og forklarer, at de danske soldater bare begyndte at skyde på dem.

Byretten varetægtsfængsler ham, og det har han været siden.

- 9. maj 2022: Anklagemyndigheden tiltaler den formodede pirat for at have udsat danske soldater for livsfare. Anklageren vil højst gå efter halvandet års fængsel. Tiltalen er en nedjustering i forhold til sigtelsen for drabsforsøg.

- 21., 23., 25. og 28. november 2022: Københavns Byret behandler retssagen.

Kilder: Forsvarsministeriet, anklagemyndigheden og retsbog.