For at klæde sin 14-årige datter ordentligt på til et nyt job udvekslede moderen flere beskeder med datterens nye chef.

Også efter datteren havde haft sin første prøvevagt på restauranten, skrev de flere beskeder til hinanden. Hvad moren ikke vidste var, at chefen skal have voldtaget datteren, få timer inden hun skrev »god aften« til ham.

Den 31-årige mand er tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse mod den unge pige. Han nægter sig skyldig i begge dele.

Episoden, som manden er tiltalt for, fandt sted i juni 2023, da pigen havde første vagt på den restaurant, som manden på det tidspunkt var ejer af.

I forbindelse med at pigen klædte om, kom han angiveligt med seksuelle bemærkninger til hende, hvorefter han voldtog hende, fremgår det af anklageskriftet.

Både inden og efter prøvevagten sms'ede chefen og pigens mor, fremlagde sagens anklager mandag i Københavns Byret.

I de første beskeder, som moren skrev til den tiltalte, sendte hun personlige oplysninger, som chefen skulle bruge til en eventuel kontrakt.

Herefter fulgte en række beskeder, som drejede sig om hvornår datteren skulle møde på arbejde.

Efter pigens første vagt, hvor chefen altså er tiltalt for at voldtage pigen, sendte han en besked til moren.

»Hej, er kommet hjem, jeg har lavet noget mad til dig, du kan smage det?«

»Jeg glemte at svare, hun kom godt hjem, maden fik hendes bonusfar, du må have en god aften,« lød morens svar.

»Tak i lige måde,« lød den sidste besked som den tiltalte sendte til moren.

To dage senere anmeldte pigen chefen for voldtægt. Samme dag blev han anholdt af politiet, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

Sagen mod den 31-årige er berammet til tre retsdage. Der forventes at falde dom i starten af februar.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du lytter til dine podcast.