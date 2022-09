Lyt til artiklen

»Har du ikke fået et ja, så tag det som et nej.«

Sådan lød det advarende opslag på Twitter fra Midt- og Vestsjællands Politi om den nye samtykkelovgivning inden sommerens Roskilde Festival.

Et opslag, som en 25-årig mand fra Jylland tilsyneladende ikke havde nærlæst.

I hvert fald er han i næste uge tiltalt ved Retten i Roskilde for voldtægt og blufærdighedskrænkelse mod en 21-årig kvinde på en teltplads ved dette års Roskilde Festival.

Ifølge anklageskriftet, som B. T. har fået aktindsigt i, er den unge mand tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje om natten til den 29. juni mod den 21-årige kvinde, der sov og var beruset, idet han uden hendes samtykke stak fingre op i hendes skede.

Da hun vågnede og skubbede ham væk, sagde den 21-årige kvinde ifølge tiltalen gentagne gange »nej tak« eller noget lignende, men den 25-årige kyssede og befølte også den unge kvinde på brysterne og kroppen, mens han masturberede sit lem.

Det var ifølge anklageskriftet også samlet egnet til at krænke hendes blufærdighed.

Det er uvist, hvordan den 25-årige præcist stiller sig til tiltalen, men da sagen ved retten vil blive behandlet som en domsmandssag med én juridisk dommer og to domsmænd, tyder det på, at han nægter sig skyldig i anklagerne.

Et kunstprojekt af svenske Carolina Falkholt fortalte i år om en voldtægtshistorie på en tidligere Roskilde Festival. Det blev først dækket til af festivalen af frygt for at støde voldtægtsofre, men forhænget blev siden fjernet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Et kunstprojekt af svenske Carolina Falkholt fortalte i år om en voldtægtshistorie på en tidligere Roskilde Festival. Det blev først dækket til af festivalen af frygt for at støde voldtægtsofre, men forhænget blev siden fjernet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

I alt blev der ifølge Midt- og Vestsjællands Politi anmeldt syv voldtægter eller voldtægtsforsøg ved dette års Roskilde Festival, hvor der også blev anholdt to personer for blufærdighedskrænkelser.

Ved den foregående Roskilde Festival i 2019 blev der anmeldt 12 voldtægtssager, og året før var tallet ni.

Forud for dette års festival gennemgik Politiken statistikkerne for voldtægter, voldtægtslignende forhold eller forsøg på voldtægt på Roskilde Festival i perioden fra 2010-2019. Her havde politiet fået 59 anmeldelser, men kun i to af voldtægtssagerne var det lykkedes at få en gerningsmand dømt ved en domstol.