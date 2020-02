»Jeg skærer halsen over på din datter, hvis du ikke kommer tilbage til huset.«

Sådan lød den kyniske trussel ifølge politiets tiltale fra en nu 43-årig mand, da han i august sidste år gik amok i et voldsorgie mod sin samlever.

Kvinden endte ifølge anklageskriftet med at blive voldtaget adskillige gange i løbet af natten, selv om hun forgæves kæmpede imod.

Truslerne mod kvindens sovende datter på tre år fandt sted på en adresse i Nordvestsjælland.

Her havde manden ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, flere gange taget kvælertag på samleveren.

I første omgang, mens hun sad udenfor på en stol, som væltede bagover ved mandens angreb. Bagefter satte han sig oven på kvinden og tog igen kvælertag på hende, så hun kortvarigt mistede bevidstheden.

Bagefter tog den nu tiltalte samlever ifølge anklageskriftet fat i kvindens hår og trak hende ind i huset, hvor hun både fik talrige knytnæveslag og blev truet med kniv.

Selv om hun havde pådraget sig blandt andet hjernerystelse og kraftige hævelser i ansigtet, lykkedes det hende i første omgang at flygte ud af huset fra overfaldsmanden.

Han fik imidlertid tvunget hende til at vende tilbage, da han truede med at skære halsen over på kvindens lille datter.

Igen blev hun ved håret trukket ind i soveværelset, hvor hun i de følgende timer blev voldtaget adskillige gange i løbet af natten.

Næste morgen truede han ifølge tiltalen fra Midt- og Vestsjællands Politi kvinden til ikke at anmelde ham. Ellers ville »hele hans familie komme efter hende«.

Retssagen mod manden, der foreløbig sidder varetægtsfængslet, vil senere på ugen blive behandlet ved Retten i Holbæk som en nævningesag.

Han tiltales for voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, grov vold, ulovlig tvang og vidnetrusler.