Der var ikke meget julefred over samværet, da en 32-årig mand natten til 2. juledag 2020 var på hotel med en yngre kvinde.

Ifølge Københavns Politi udviklede det sig til vold, trusler og tvang i et omfang, så den unge mand nu er blevet tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Samtidig er den nu 32-årige også tiltalt for blufærdighedskrænkelse en måneds tid før over for et andet offer – en på det tidspunkt kun 16-årig pige.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 32-årige mand, som B.T. har fået aktindsigt i.

Hvordan han præcist stiller sig til de alvorlige tiltalepunkter er foreløbig uvist. Men da retssagen skal behandles som en domsmandssag, når den i næste uge afvikles ved Retten på Frederiksberg, peger det på, at han nægter sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet fandt voldtægtsovergrebet sted i tidsrummet mellem klokken 01 og 08 den 26. december 2020 på Hotel Ottilia på Bryggernes Plads i København.

Her skubbede han ifølge offerets forklaring hende ned på sengen, satte sig overskrævs på hende og forsøgte at presse sin penis ned i hendes mund, selv om hun vendte sit ansigt til siden og sagde »gå væk«.

I første omgang fik hun vredet sig fri og løb ud på toilettet på hotelværelset. Med da hun bagefter kom ud igen, sagde den nu tiltalte angiveligt flere gange til hende: »Du kommer ikke levende fra dette hotelværelse«, »Du kommer hjem til din familie helt forslået« og »Jeg slår dig fucking ihjel«.

Truslerne fik hende til at tage alt sit tøj af, hvorefter hun ifølge tiltalen blandt andet blev slået talrige gange med knytnæver, fik lagt en pude over ansigtet og fik stukket fingre i både vagina og anus.

Til sidste skubbede den 32-årige ifølge anklageskriftet hende ned på gulvet og gned sin penis i hendes ansigt, indtil han fik udløsning.

I forholdet om blufærdighedskrænkelser havde han ifølge politiets tiltale midt i november 2020 via Messenger sendt krænkende beskeder samt to billeder af sin penis til den 16-årige pige.

Domsmandssagen kommer efter planen for Retten på Frederiksberg torsdag 15. september.