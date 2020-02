En kun 16-årig dreng er ved Retten i Hillerød blevet tiltalt for voldtægt.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt voldtægten sted i november sidste år i en villa nær Frederiksværk.

Her trak den 16-årige ifølge tiltalen midt om natten bukserne ned på offeret, hvorefter han først tiltvang sig analt samleje og bagefter vaginalt samleje.

Selv om kvinden forsøgte at gøre modstand ved at skubbe ham væk og sagde, at det gjorde ondt, fortsatte han ifølge hendes forklaring voldtægten.

Undervejs fastholdt han ifølge tiltalen også hendes arme og tog et greb om hendes hals med den ene hånd, ligesom han svarede på hendes protester ved at sige noget i retning af: »Nu har du lagt dig i min seng, så har jeg lov til at gøre det«.

På grund af den tiltaltes unge alder har anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi nedlagt påstand om, at hvis den 16-årige findes skyldig i retten, så skal han også have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Nævnet kan i kølvandet på en traditionel straf fastsætte foranstaltninger, der kan hjælpe den dømte til et liv uden kriminalitet.