Mand voldtog kvinde og delte nøgenbilleder. Nu er dommen faldet.

Det var ved Retten i Aalborg, at en 39-årig mand tirsdag stod tiltalt for flere grove forhold.

Ifølge anklagemyndigheden voldtog manden en kvinde i Hadsund tilbage i august.

B.T. har fået aktindsigt i anklageskriftet, og her fremgår det, at den 39-årige skubbede den tiltalte kvinden ned på en seng, hvorefter han uden kvindens samtykke tiltvang sig samleje. Både vaginalt og analt.

Kvinden sagde gentagne gange fra over for manden, mens hun græd, står der også i anklageskriftet.

Tirsdag faldt så dommen. Manden blev idømt 2 år og 6 måneders ubetinget fængsel, og skal samtidig betale 100.000 kroner til kvinden i erstatning.

Udover voldtægten blev den 39-årige også dømt for at have filme episoden og efterfølgende dele fire nøgenbilleder af kvinden.

Han delte billederne til en unavngiven person via Facebook Messenger, hvilket var »egnet til at krænke blufærdigheden«, står der i anklageskriftet.

Den 39-årige blev dermed dømt skyldig i alle de forhold, han var tiltalt for.

Han har nu 14 dages betænkningstid til at vurdere, om han vil anke dommen.

Manden mente, der var tale om et frivilligt samleje. Og han var også af den overbevisning, at han havde hendes samtykke til at videregive billederne.

Forsvareren til manden, Jens Veien Saabo, har tidligere oplyst til B.T., at hans klient nægter sig skyldig. Men retten var altså uenig.

