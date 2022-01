To mænd på 21 og 22 år risikerer fængsel og udvisning af Danmark, hvis retten senere tirsdag dømmer dem skyldige i voldtægt.

Det skriver TV 2 Nord om en af de retssager, der tirsdag skal for retten i Hjørring.

Politiet har tiltalt de to mænd for begge at have begået en voldtægt af en 17-årige pige den 12. februar sidste år.

Pigen, de tiltalte og en række andre unge var dengang i sommerhus ved Hørmested nær Sindal, hvor voldtægten ifølge politiet fandt sted.

»Selve voldtægten er anmeldt klokken 00.47 natten til lørdag,« sagde Jess Falberg, vagtchef hos Nordjyllands Politi, dengang til B.T. og tilføjede:

»Det er foregået til en fest, hvor de er cirka 8 til 10 personer samlet, og hvor nogle af de her personer har haft sex. Den forurettede anmelder en voldtægt og siger, at det ikke er sket med hendes samtykke. Hun siger, hun er blevet lokket op i et værelse, hvor to har haft sex med hende.«

Ved 23-tiden blev pigen altså ifølge politiet lokket ind på et værelse. Det var her, voldtægten skulle have fundet sted.

Ifølge TV 2 Nord blev hun holdt nede, ligesom hun blev truet til at føje mændene.

Politiets opfattelse var og er, at den forurettede ankom til sommerhuset sammen med en veninde, som kendte de andre fra sommerhuset.

Politiet fremstillede aldrig de unge mænd i grundlovsforhør, men har siden februar fastholdt sigtelsen – og nu rejst tiltale. De erkender samleje med pigen, men nægter anklagerne om voldtægt.

Straffen for voldtægt kan give op til otte års fængsel.

Retssagen indledes tirsdag klokken 9 og er sat til at være afsluttet klokken 17.