Mand, der anklages for bortførelse og voldtægt af niårig pige, er tidligere dømt for voldtægt af mindreårig.

En 35-årig mand, der er tiltalt for at have bortført og voldtaget en niårig pige på Mors sidste sommer, erkender, at han samlede pigen op i sin bil.

Det forklarer han mandag i Retten i Holstebro.

- Jeg ser pigen på vejen og synes, hun ser lidt ked ud af det. Jeg mener, hun siger, hun ikke ved, hvor hun er.

- Så siger jeg, at jeg skal til Vinderup, og at hun kan køre med, forklarer den tiltalte.

Han er iført orange t-shirt og svarer beredvilligt på anklager Pia Koudahls spørgsmål.

Hun vil vide, om der skete noget seksuelt på køreturen med pigen.

Men der skete intet, forsikrer den tiltalte. Han satte pigen af i nærheden af pigens hjem i Vinderup og kørte derefter hjem til sin kone, fortæller han.

På bilens nakkestøtte er der fundet dna-spor, der med stor sandsynlighed stammer fra pigen.

Desuden viser teleoplysninger, at mandens mobiltelefon er registreret på en telemast på Mors på gerningstidspunktet.

Formålet med køreturen til Mors var ifølge den tiltalte, at han skulle hente et bildæk til sin kones bil.

Den 35-årige mand har i retten forklaret, at det ikke kom helt bag på ham, at politiet rettede fokus på ham i forbindelse med sagen.

Han er nemlig tidligere dømt for voldtægt af et barn, har han forklaret.

Det har ført til, at politiet tidligere har opsøgt ham, når der har været sager om voldtægt i lokalområdet.

Anklageren vil vide, om han stadig er tiltrukket af børn.

Det svarer han nej til. Det stoppede, efter at han kom i behandling for det, forklarer han.

Manden nægter sig således skyldig i alle anklager mod ham.

Hvis han findes skyldig, vil anklageren gå efter at få ham idømt forvaring.

Det er en sanktion, der kan komme på tale, når der efter anklagemyndighedens opfattelse er tale om en særlig farlig person.

Den niårige pige er blevet videoafhørt, og den forklaring skal afspilles i retten tirsdag.

I alt 27 vidner er indkaldt til at afgive forklaring i sagen. Der er afsat ni dage til behandling af sagen.

