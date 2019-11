Var det voldtægt, da en skolelærer fra Vestsjælland forgreb sig på en 13-årig skolepige? Eller prøver pigen bare at hævne sig, fordi hun vil have opmærksomhed? Det spørgsmål skal et nævningeting på Vestsjælland nu tage stilling til.

Læreren er tiltalt for to tilfælde af voldtægt og ti tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod fire forskellige piger. Den ene var en 13-årig pige, som han ifølge anklageskriftet voldtog ved to separate lejligheder, blandt andet ved brug af halsbånd og håndjern.

Anklager Siw Olsen mener, at læreren benyttede sig af grooming og således manipulerede pigen til at komme ind på livet af hende, så han kunne voldtage hende.

Lærerens forsvarer, Jeppe Søndergaard, mener derimod, at pigen er fuld af løgn og blot vil have hævn, fordi hun ikke længere får lærerens opmærksomhed.

Den tiltalte i sagen har været udsendt som soldat i Afghanistan og er diagnosticeret med posttraumatisk stress syndrom. Han har i retten forklaret, at hans psykiske lidelse gjorde, at han ikke kunne sige fra, da pigen gjorde tilnærmelser, og at pigen pressede ham til at fortsætte forholdet.

I retten sagde anklageren til de otte nævninge, at de ikke skal tillægge den forklaring nogen form for troværdighed. I stedet mener hun, at de skal tro på den forklaring, den 13-årige pige har afgivet bag lukkede døre.

Samtidig nedlagde dommeren referatforbud for dele af anklagerens og forsvarerens procedure, og det er derfor begrænset, hvor detaljeret B.T. kan omtale sagen.

Men af anklageskriftet fremgår det, at en af voldtægterne skulle være foregået ved, at manden lagde pigen i håndjern, bandt et halsbånd om halsen på hende og voldtog hende.

»Han udfører en analvoldtægt, mens han hiver i et halsbånd. Alt sammen begået mod en 13-årig pige,« sagde anklager Siw Olsen i retten.

Samtidig skulle den 32-årige mandlige lærer ifølge anklageskriftet have fortalt pigen, at han var medlem af en hemmelig militærgruppe, og hvis hun fortalte andre om deres forhold, var der en risiko for, at hun og hendes familie ville blive slået ihjel.

Lærerens forsvarsadvokat, Jeppe Søndergaard, fremførte, at det er pigens forklaring, der er utroværdig.

»Hun lyver. Det er et stærkt ord at bruge, men det er helt tydeligt, at der er blevet løjet. Hun er ikke den bly lille pige, som anklageren prøver at gøre hende til,« sagde forsvareren i sin procedure.

Læreren erkender et enkelt forhold af blufærdighedskrænkelse, men han afviser alle anklager om voldtægt og hævder, at alt skete frivilligt. Hans forsvarer tegner et billede af, at pigen har været forsmået, fordi læreren gjorde forholdet forbi.

»Hun har været meget betaget af ham og har været villig til at gøre alt for at få hans opmærksomhed. Den her sag er opstået, fordi hun ikke længere kunne få hans opmærksomhed, og nu vil hun have hævn,« sagde Jeppe Søndergaard.