Overvågningsvideoen viser en lys affolket opgang i Indre København. De eneste personer, man ser på videoen, er to unge mænd, der kommer ind i en lejlighed og forlader den igen omtrent 18 minutter senere.

I de 18 minutter, de befandt sig i lejligheden, blev en ung mand udsat for grusom mishandling, og selvom man ikke ser overfaldet på videoen, så kan man stadig høre, at der var voldsom tumult på den anden side af døren.

Videoen blev onsdag afspillet i Københavns Byret. På anklagebænken sidder en 21-årig mand, der er tiltalt for at stå bag to særdeles voldelige overfald tilbage i maj 2022 sammen med den internationalt eftersøgte hollænder Yahye Mohamed Omar.

Den 21-årige tiltalt for to forhold af grov vold under særligt skærpende omstændigheder. Den 21-årige nægter sig skyldig i tiltalen, men erkender simpel vold.

Ved det overfald, hvis lydside er fanget på video, blev en ung mand tildelt spark, slag og stiksår fra en kniv.

Han mistede flere tænder i munden, fik store dybe sår på benet og fik sit venstre øre skåret af. Manden var kortvarigt i livsfare som konsekvens af sine skader.

På videoen hører man, at der bliver skreget, hylet og råbt. Høje bump afbryder indimellem skrigene. Et par gange bliver døren forsøgt tvunget op, men den bliver hurtigt smækket i igen.

Mødt hinanden samme dag

Videoens voldsomhed påvirkede især den 21-årige tiltalte i retten.

Lige da han tog plads i vidneskranken, svarede han ellers tydeligt på anklager Anders Larssons spørgsmål.

Han havde mødt Yahye Omar samme dag, og sammen havde de været til forskellige fester. Først i lejligheden i Indre By, hvor videoovervågningen stammer fra.

Derfra tog de videre til hotellet NH Collection, hvor han også er tiltalt for at have begået et brutalt overfald, inden de to tidligt om morgenen vendte retur til lejligheden i Indre By.

Da dele af den 18 minutter lange video var afspillet i retten, kunne den 21-årige dårligt formulere en sætning.

Med besvær fik han forklaret, at Yahye Omar uden videre gik amok på en mand i lejligheden, og under tumulten tildelte han selv offeret to slag, inden Yahye Omar ifølge ham trak en køkkenkniv og tvang offeret ned i en sofa.

Her begyndte hollænderen angiveligt at slå, stikke og hugge offeret i benet.

Kniven efterlod store dybe sår i låret på offeret – så dybe, at man kunne se fedtet, forklarede den tiltalte tydeligt påvirket.

»Jeg er ikke vant til at se sådan nogle ting. Jeg fik kvalme og gik på toilettet.«

»Da jeg kom tilbage, sad han (den forurettede red.) stadig på sofaen. Han havde en stor flænge i ansigtet, men jeg kunne ikke se siden af hans hoved. Så rejste Yahye sig op, og så kunne jeg se, at han havde skåret hans øre af. Han viftede øret foran hovedet på mig, og så smed han det i toilettet,« fortalte den tiltalte med grådkvalt stemme.

Kort efter forlod de to mænd lejligheden.

»Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg ikke stak af fra lejligheden og kontaktede politiet,« lød det fra den 21-årige.

»Det er nu, du har chancen,« forsøgte anklager Anders Larsson.

Den tiltalte kiggede ned i bordet og rystede på hovedet.

»Jeg kan ikke forklare det.«

Yahye Omar blev onsdag udpeget, som ham, der førte kniven under det bestialske overfald i maj 2022. Foto: Københavns Politi

Udover det voldsomme overfald i Silkegade er den 21-årige også tiltalt for sammen med Yahye Omar at stå bag et overfald få timer før på et værelse på hotellet NH Collection.

Ifølge anklageskriftet skulle de to tiltalte have udsat endnu en ung mand for utallige slag og spark samt kvælning på hotelværelset, inden de efterlod ham.

Her blev offeret først fundet af hotelpersonalet op ad formiddagen. På hospitalet konstaterede man, at offeret havde en stor blødning i hjernen. Han blev erklæret død dagen efter.

Hvordan offeret fik de skader, kunne den 21-årige ikke forklare onsdag.

Ifølge den tiltalte havde han og offeret en kort konflikt på hotelværelset, hvor den tiltalte skulle overnatte. De var uenige, om festen skulle slutte eller ej, lød forklaringen, og det endte i kortvarig håndgemæng, før offeret låste sig inde på badeværelset.

Den 21-årige nægtede, at han skulle have kvalt eller på andre måder have udsat offeret for vold, som kunne forklare de omfattende skader.

Det overlevende offer, hvis øre blev skåret af, skal vidne i sagen på et senere tidspunkt.

