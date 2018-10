En 18-årig mand er tiltalt for at have overfaldet den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen i Storstrøm Fængsel.

Ved overfaldet fik Peter Madsen behandlingskrævende flænger omkring sit øje og øjenbryn.

Det skyldtes ifølge anklagemyndigheden flere knytnæveslag i ansigtet.

Mandag begynder sagen i retten, hvor den 18-årige er på anklagebænken.

Du kan følge sagen herunder.