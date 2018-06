Den 34-årig slovakisk ishockey-fan, der er tiltalt for vold mod justitsministerens kæreste, risikerer at miste sit ufødte barn, mens han sidder varetægtsfængslet i Danmark. Det viser et dokument, der i dag bliver fremlagt i retten.

I 28 dage har en slovakisk familiefar og skatteadvokat siddet varetægtsfængslet for vold mod Søren Pape Poulsens kæreste Josue Vasquez under en våd bytur i København. Sagen tærer hårdt på slovakerens polske kone, der er gravid. Det viser en lægeerklæring, som slovakerens advokat, Michael Sahl Nielsen, onsdag fremlægger under et fristforlængelsesmøde i Københavns Byret.

»Lægeerklæringen er udarbejdet på grund af det pres, hans kone er under på grund af sagen. Den viser, at hun er gravid og i riskozonen for at få en abort,« siger Michael Sahl Nielsen.

Den 34-årig slovakisk mand var i København for at se VM i Ishockey, da en en sen nattetime 17. maj mødte justitsminister Søren Pape Poulsens cubanske kæreste Josue Vasques på LA-Bar i indre København.

Under tidligere retsmøder er det kommet frem, at Josue Vasquez tilbød ham shots i baren. Josue Vasquez har til politiet forklaret, at slovakeren slog ham med knyttet hånd ude på gaden og udtalte: »I don't like homoes«. Slovakeren blev først sigtet for vold og hatecrimes, og den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen var hurtig til at fordømme episoden på Twitter.

»Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue,« skrev statsministeren på Twitter.

En dørmand har til politiet forklaret, at han så slovakeren slå justitministerens kæreste, men at han ikke hørte ham udtale »I don't like homoes«. Anklagemyndigheden har derfor valgt at droppe tiltalen for hatecrime og udelukkende tiltale slovakeren for vold efter §244 - det der også kaldes for »den milde voldsparagraf«.

Når slovakeren senere i dag bliver fristforlænget i Københavns Byret, vil forsvareren kræve ham løsladt.

»Han har siddet den tid af, han vil få, hvis han bliver kendt skyldig på et senere tidspunkt. Det er helt usædvanligt, at man sidder så længe varetægtsfængslet i en sag om 244-vold, men det er også en usædvanlig forurettet. Jeg har ikke belæg for, at det har noget at sige, men det er påfaldende,« siger Michael Sahl Nielsen.

Sagen er berammet til 6. juli.