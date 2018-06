Advokat bruger usædvanlige argumenter for løsladelse af slovakisk mand, men dommer siger nej.

København. En dommer i Københavns Byret har onsdag forlænget varetægtsfængslingen af den slovakiske mand, der er tiltalt for at have slået justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede under en bytur i København.

Den 34-årige mand, der til daglig arbejder som advokat i Polen, skal sidde fængslet frem til 6. juli, hvor sagen kommer for retten og ventes afgjort.

Dermed vælger dommeren at se bort fra en stribe argumenter, som advokat Michael Sahl Nielsen fremførte i onsdagens retsmøde.

Blandt andet påpegede han, at den tiltalte med forlængelsen nu ender med at tilbringe mindst 50 dage bag tremmer.

Og da et knytnæveslag i nattelivet typisk straffes med 30 dages fængsel, er den fortsatte fængsling ifølge advokaten et alt for voldsomt indgreb.

- Der er også nogle personlige grunde til, at min klient skal løslades, sagde advokaten og henviste til en lægeerklæring og et personligt brev, som den tiltaltes højgravide hustru har sendt.

Af dokumenterne fremgår det, at hustruen risikerer at abortere, og at behovet for at have manden ved sin side derfor er helt ekstraordinært.

Ikke desto mindre valgte dommeren altså at følge begæringen fra anklager Jack Hurup. Fængslingen skal sikre den tiltaltes tilstedeværelse under sagen, og at en eventuel udvisning efterfølgende vil kunne eksekveres.

Den påståede voldsepisode fandt sted natten til 17. maj omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her skal slovakken ifølge anklagen have slået justitsministerens forlovede, Josue Vasquez, med knyttet hånd i ansigtet og udtalt "I don't like homoes".

Den tiltalte, der var i Danmark for at se VM i ishockey, nægter sig skyldig.

Godt nok husker manden efter eget udsagn ikke så meget, men han afviser at have slået med knyttet næve. Muligvis slog han på en anden måde.

Desuden hævder han, at Josue Vasquez slog først.

Til at starte med forklarede Vasquez, at den slovakiske knytnæve kom ud af det blå, og at de to inden da ikke havde haft nogen form for kontakt.

Efterfølgende har videooptagelser fra LA Bar imidlertid vist, at de to mænd talte sammen, og ifølge den tiltalte tilbød Papes kæreste ham shots mindst to gange i løbet af natten.

Søren Pape Poulsen og Josue Vasquez, der kommer fra Den Dominikanske Republik, mødte hinanden i sommeren 2013 i Bruxelles, hvor sidstnævnte arbejdede. Parret er forlovet og planlægger at blive gift i løbet af 2018.

/ritzau/