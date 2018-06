Vestjyllands Politi har valgt at rejse tiltale mod en 66-årig mand, der ifølge politiet opfattelse har skudt en ulv ved Ulfborg. Manden nægter at lade sig afhøre af politiet.

Der blev skrevet dansk jagthistorie, da en jæger for første gang i 200 år skød en ulv på dansk jord. De historiske skud blev affyret 17. april gennem sideruden på en bil, der holdt ved en mark uden for den vestjyske by Ulfborg.

En 66-årig mand fra lokalområdet blev anholdt og sigtet for at have skudt dyret, der er totalfredet i hele EU. Nu har politiet valgt at rejse tiltale mod manden.

Det oplyser Politikommissær Paul Østergaard fra Vestjyllands Politi.

»Sagen er færdigefterforsket og sendt til vores advokatur, der nu skal vurdere sagen juridisk. Jeg tør godt sige skråsikkert, at der bliver rejst tiltale,« siger Paul Østergaard til B.T.

Her ses den formodede ulvemorder til et møde om hjortevildt forvaltning. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses den formodede ulvemorder til et møde om hjortevildt forvaltning. Foto: Privatfoto

Han vil ikke gå i detaljer med, hvad den 66-årige præcis bliver tiltalt for, men siger:

»Det drejer sig om flere bestemmelser i jagtlovgivningen. Både bestemmelser omkring fredede dyrearter og bestemmelser i jagtloven, der vedrører det, at der bliver skudt ud gennem et vindue på en bil,« siger Paul Østergaard.

Den 66-årige mand blev afhørt kort efter sin anholdelse. Han nægtede sig skyldig i ulvedrabet, men siden er bevisbyrden mod ham vokset.

Ulvens død blev filmet af en lille gruppe ulve-entusiaster, der observerede dyret. Videoen viser tydeligt, en person der skyder ulven ud af sideruden på en bil. Derudover har politiet foretaget undersøgelser af den 66-åriges jagtriffel og sammenholdt våbnet med skaderne på ulven.

Fakta Sagen kort Tirsdag den 17. april blev en ulv skudt og dræbt øst for Ulfborg i Vestjylland.

Kort efter blev en 66-årig mand anholdt og sigtet for det første ulvedrab i Danmark i mere end 200 år.

Manden fik ransaget sin bopæl og bil, hvor man fandt adskillige jagtvåben, som han ejede lovligt.

Han blev sigtet for overtrædelser af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen men nægter sig skyldig.

En video af ulvedrabet dukkede efterfølgende op hos flere landsdækkende medier.

»Vi ville gerne have afhørt ham igen, og have forholdt ham de ting, efterforskningen har vist, men i samråd med sin advokat har han besluttet ikke at udtale sig, og det er han jo i sin gode ret til,« siger Paul Østergaard.

Mens den 66-årige jæger ikke vil tale med politiet, har han tidligere udtalt sig til B.T.