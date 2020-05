Det faldt ikke i god jord hos den drabstiltalte James Schmidt, da han fik karantæne fra brug af MobilePay, fordi han havde misbrugt et af sine formodede ofres dankort.

»Jeg synes, det er latterligt!«

Sådan lød det i en telefonsamtale mellem den 28-årige James Schmidt og en dame fra kundeservice hos MobilePay 5. marts sidste år, der blev afspillet i Københavns Byret i sagen mod den unge mand, der er tiltalt for at have dræbt de tre pensionister Eva Hoffmeister, Inez Hasselblad og Peter Olsen. Han nægter sig skyldig.

Kort forinden havde 28-årige James Schmidt forsøgt at overbevise damen fra MobilePay om, at det var helt efter planen, at han skulle overføre 20.000 kroner fra Eva Hoffmeisters kort via sin egen MobilePay – selv om overførslen var afvist.

Desværre var der sket det tragiske, at Eva Hoffmeister var død, og hun kunne derfor ikke selv foretage den ifølge ham aftalte overførsel af pengene, som han skulle låne, forklarede James Schmidt.

Derfor skulle han nu have MobilePay til åbne for sin MobilePay igen.

Det gik damen hos MobilePay imidlertid ikke med til og forklarede James Schmidt, at han havde forbrudt sig mod reglerne ved at anvende en andens dankort på sin egen MobilePay, og han var derfor udelukket i et år.

»Kan jeg klage over den beslutning,« lød det fra James Schmidt i samtalen, og det kunne han sagtens, fortalte damen, men det ville han formentlig ikke få meget ud af.

»Jeg kan sende dokumentation for min forklaring. Andet kan jeg ikke gøre,« lød det videre fra James Schmidt, inden samtalen blev afbrudt.

Det er politiets overbevisning, at James Schmidt dræbte Eva Hoffmeister 5. februar, altså en måned inden opkaldet til MobilePay. Samtidig mener de også, at han dræbte Inez Hasselblad og Peter Olsen.

James Schmidt afviser, at han skulle have dræbt de tre pensionister, men han erkender at have misbrugt deres betalingskort.