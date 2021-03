Helmi Mossa Hameed var tilsyneladende påvirket af både kokain og lattergas, da han 28. oktober sidste år bragede ind i en femårige pige, som døde på stedet.

Det fremgår af det 12 sider lange anklageskrift mod den 21-årige mand, som B.T. er i besiddelse af.

Ifølge politiet befandt Helmi Mossa Hameed sig i en tilstand, der gjorde ham ude af stand til føre bilen på fuldt betryggende måde, da han ved et T-kryds på Peter Bangs Vej pludselig accelererede kraftigt, kørte tværs over begge vejbaner, henover rabatten, cykelstien og fortovet, hvor han frontalt kørte ind i den femårige pige Aya.

Aya, der gik sammen med sin mor, døde på stedet, mens moderen væltede og slog hovedet ind i husmuren. Efterfølgende flygtede han fra stedet, uden at yde hjælp til den lille pige eller hendes mor.

I mere end 24 timer var den unge mand på flugt fra politiet, selv om han offentligt var efterlyst med både navn og billede af politiet.

Da han umiddelbart efter blev fremstillet i grundlovsforhør, meddelte han via sin advokat, at han erkendte at have kørt bilen, men nægtede sig skyldig i uagtsomt manddrab. Han afviste også, at han skulle være flygtet fra stedet, som han også er tiltalt for.

Når Retten på Frederiksberg tager hul på sagen, skal de behandle i alt 35 forhold mod Helmi Mossa Hameed, hvoraf størstedelen vedrører overtrædelser af færdselsloven i form af kørsel i påvirket tilstand, overtrædelse af den tilladte hastighed og hensynsløs kørsel.

Sidstnævnte fik konsekvenser for en ung kvinde tilbage i januar 2019, hvor en spirituspåvirket Helmi Mossa Hameed ifølge politiet bragede ind i en anden bil og sendte en ung kvinde i livstruende koma i fem uger.

I bilen sad desuden den unge kvindes fireårige datter.

Helmi Mossa Hameed er nu tiltalt for uagtsomt manddrab på en fem-årig pige sidste efterår.

B.T. har tidligere kunne fortælle om sagen, der aldrig nåede for retten, inden Helmi Mossa Hameeds kørsel endte med at koste en lille pige livet.

Af anklageskriftet fremgår det videre, at Helmi Mossa Hameed ifølge politiet fungerede som et »hvidt bud«, der solgte kokain via telefonisk kontakt og de sociale medier. I perioden fra 7. august 2020 og frem til 28. oktober 2020, hvor han dræbte femårige Aya, solgte han ifølge politiet 215 gram kokain.

Hertil er han tiltalt for en række forhold, der vedrører tyveri, røveri, bedrageri, samt for at have skaffet sig selv eller andet forfalskede penge – i alt 51 falske tusindekronsedler.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til de resterende punkter i anklageskriftet.

Sagen mod Helmi Mossa Hameed behandles som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf på minimum fire år. Samtidig er der nedlagt påstand om ubetinget frakendelse af kørekortet for bestandig.

Folk lægger blomster og mindes den femårige pige, der mistede livet efter at være blevet ramt af en mandlig flugtbilist. Gerningsstedet bliver besøgt på Peter Bangs Vej på Frederiksberg torsdag den 29. oktober 2020.

Dermed ser det ud til, at den 21-årige mand inden længe vil kunne tilføje endnu flere punker til sit i forvejen lange kriminelle cv, hvis han kendes skyldig. B.T. har tidligere kunnet fortælle, at Helmi Mossa Hameed havde adskillige betinget fængselsdomme i bagagen, da han dræbte den lille pige på Peter Bangs Vej.

I tiden op til den tragiske hændelse i oktober er den 21-årige mand ikke dømt for bare en, heller ikke to, tre eller fire, men hele seks gange at have overtrådt både færdsels- og straffeloven.

Moderen til femårige Aya var tydeligt chokeret, da B.T. kunne fortælle hende, at Helmi Mossa Hameed ifølge politiet tidligere har sendt en ung kvinde fem uger i koma som følge af sin kørsel.

»Jeg er dybt chokeret. Hvor er det forfærdeligt,« lød det kortfattet.

Tidligere har hun været ude og takke både politiet og ikke mindst danskerne for den omsorg, hun er blevet mødt af. I en udtalelse til B.T. skrev hun:

»Jeg er utrolig taknemmelig og rørt over alle de tanker og den omsorg, som jeg kan mærke komme fra alle sider. Jeg er så taknemmelig for alle de smukke blomster, bamser, hilsner, perleplader, balloner og lys, som bliver lagt på stedet til ære og minde om min fantastiske lille stjerne. Hun var elsket alle steder, hun kom.«

Moderen sendte samtidig en tak til den børnehave, hvor hendes datter gik, fordi de har været med til at forme datteren til det fantastiske menneske, hun var blevet, og ikke mindst for al den glæde, som børnehaven bragte ind i datterens liv med både gode minder, veninder, venner og leg.