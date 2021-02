Det var på en øde parkeringsplads i Valby i København, at en nu 24-årig mand købte det skydevåben, som han efter politiets opfattelse ville bruge til et terrorangreb.

Straks efter våbenkøbet slog politiet dog til og anholdt manden.

Ifølge anklageskriftet fra Københavns Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, købte den nu tiltalte skydevåbnet kl. cirka 13.50 den 30. april sidste år på parkeringspladsen ved McDonald's i krydset mellem Blushøjvej og Ellebjergvej.

Der var tale om en ni mm pistol af mærket Glock med to tilhørende magasiner samt 50 patroner.

Den 24-årige mand fra København er nu tiltalt for at planlægge et terrorangreb et ukendt sted i Danmark eller i udlandet.

Han har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør. Og forleden tiltrådte justitsministeren en indstilling fra anklagemyndigheden om, at der bliver rejst tiltale for forsøg på terrorisme.

»Det er vores opfattelse, at skydevåbnet, som manden købte, skulle bruges til at udføre et terrorangreb enten i Danmark eller i udlandet. Det mislykkedes, fordi han blev anholdt umiddelbart efter, at han have købt våben og ammunition. Derfor har vi nu rejst tiltale for forsøg på terrorisme,« lød det forleden fra Lise-Lotte Nilas, statsadvokat i København.

Den 24-årige er tidligere dømt for vold, og udover forsøg på terrorisme vil han ved den kommende straffesag også være tiltalt for ny vold og forsøg på vold i gentagelsestilfælde.

Det skete i forbindelse med en episode kun seks dage før hans anholdelse efter våbenkøbet.

Her slog han ved et supermarked i Sjælør først en person på halsen med knyttet hånd, hvorefter han forlod stedet. Omkring fem minutter senere vendte han dog tilbage til gerningsstedet med en knivlignende genstand.

Efter politiets opfattelse for at begå ny vold mod den forurettede, der dog havde søgt tilflugt i det nærliggende supermarked.

Sagen vil blive behandlet som en nævningesag, da anklagemyndigheden vil gå efter en straf på mere end fire års fængsel. Der nedlægges desuden påstand om frakendelse af dansk indfødsret samt udvisning af Danmark med et indrejseforbud for bestandigt.

Sagen skal foregå ved Retten på Frederiksberg, og der er endnu ikke sat en dato for, hvornår den begynder.