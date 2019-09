Anklager mener, at "post" var kodeord for Basil Hassan, der styrede droneprogram hos Islamisk Stat.

Et lydklip med messende stemmer, der synger om Allah og soldater, afspilles mandag i et retslokale i Københavns Byret.

Optagelsen stammer fra en bil, som en chauffør i Uber benyttede i marts 2017. PET havde installeret mikrofoner i bilen, en Hyundai Sonata.

Ved rattet sad den nu 30-årige UO. Han er en af de tre tiltalte mænd i en sag om støtte til terror ved leverancer af droner og andet udstyr til Islamisk Stat.

Han lyttede til flere nasheeds, som er en slags hymner. Nogle gange sang han med.

"For Allahs skyld vil vi marchere til porten til paradiset, hvor vores jomfruer venter", lyder det.

"Lysets brødre med vantro i sigte går frem, forbereder brølet", hører man.

"Vi er soldater, der kæmper om dagen og om natten".

Chaufføren, en bredskuldret mand med kurdiske rødder, afviser påstanden fra senioranklager Kristian Kirk om, at det er en hyldest til Islamisk Stat.

- Man synger generelt om begrebet jihad og om, hvad der er for enden af jihad ifølge religionen, forklarer han.

- Jeg synes, det lyder godt. Jeg hører ikke almindelig musik med instrumenter mere, siger han.

I sin bil lyttede han også til en anden sang, som ifølge senioranklageren skulle være en hilsen til IS.

- Det er på arabisk, det er ikke min spidskompetence, siger den tiltalte. Han erkender, at det er en reference til Islamisk Stat.

I flere måneder aflyttede PET manden, inden han for cirka to år siden blev anholdt. Ved en af syv kortvarige rejser til Tyrkiet åbnede betjente diskret hans kuffert i Københavns Lufthavn. De fandt blandt andet dronepropeller og andet udstyr.

Den tiltalte afviser, at han ville aflevere tingene til Islamisk Stat via to andre mænd.

Den ene, Abdul Kadir Cesur, bor i Bursa i Tyrkiet. Han er tidligere dømt i en terrorsag i Bosnien. De to mænd havde jævnligt kontakt. De indtalte beskeder, der blev sendt via tjenesten Telegram. Han indtalte sine ord i Uber-taxaen.

Den anden er den ingeniøruddannede Basil Hassan, som ifølge myndighederne steg i graderne i Islamisk Stat og blev leder af et droneprogram. Hassan, der i øvrigt menes dræbt, er efterlyst af Danmark for at have forsøgt at dræbe Lars Hedegaard. Den mand, der affyrede en pistol mod journalisten på Frederiksberg, var forklædt som postbud.

I flere aflyttede samtaler henvises til en person, der kaldes "post". Men den tiltalte afviser flere gange under afhøringen, at det dækker over Basil Hassan.

I taxaen spurgte han en dag sin ven Cesur: "Hvad så, blev "post" gift med sin dreamgirl eller med en helt tredje person?"

Ifølge senioranklageren blev Hassan omkring tidspunktet for samtalen gift med en irakisk yazidi-slave.

Den tiltalte afviser at kende nærmere til nogle filer, som blev fundet på et usb-stik ved anholdelsen. Her står lange lister med forskellige dele til droner. "Buy from Europe and USA", kaldes den ene fil. Udgifterne er opgjort til 45.174 dollar.

- Det er måske noget, jeg har fundet på nettet, forklarer den tiltalte.

Er det noget, du har købt, spørger anklageren.

- Overhovedet ikke, lyder svaret.

Sagen begyndte 16. september. Dommen ventes til november.

/ritzau/