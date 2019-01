Anklager antyder i Københavns Byret, at syrer brugte "bryllup" som kodeord for et selvmordsangreb.

Et ungt syrisk par mistede deres lille søn i en trafikulykke kun to måneder efter deres ankomst til Sverige i efteråret 2015.

- Vi havde set en søn vokse hver dag. Den glæde blev lige pludselig taget fra os, siger drengens far tirsdag i et retsmøde i Københavns Byret.

Her er han tiltalt for at have planlagt et blodigt angreb på tilfældige mennesker i København. Denne terrorforbrydelse blev begået i tiden op til 19. november 2016, mener anklagemyndigheden.

Den 31-årige mand, hans hustru og parrets søn ankom til Sverige godt et år tidligere, i september 2015. Men i november, blot to måneder senere, omkom drengen. Han blev et år gammel.

Manden afviser anklagemyndighedens påstand om, at han havde til hensigt at dræbe og lemlæste folk i København med hjemmelavede bomber og knive.

- Jeg kom for at få en fremtid, siger manden om årsagen til, at familien rejste til Sverige.

I Tyrkiet kunne den lille familie ikke længere opholde sig. Pengene rakte ikke længere.

Under kortvarige ophold i Syrien havde han tidligere deltaget i et par slag og oplevede også at blive taget til fange. Men ellers boede han i Saudi- Arabien. Herfra støttede han Den Frie Syriske Hær ved at arbejde med kommunikation.

Men efter trafikulykken i Sverige gik ægteskabet i stykker. Hustruen forlod hjemmet 13. november 2016, fortæller han under afhøringen.

Blot seks dage senere skulle den 31-årige ifølge anklagemyndigheden mødes med en yngre landsmand på Hovedbanegården i København. Den yngre skulle komme fra Tyskland til Danmark med knive og effekter til fremstilling af bomber, herunder 17.460 tændstikker.

Specialanklager Sonja Hedegaard spørger, om det er rigtigt, at han forsøgte at give hustruen den besked, at han ville lave "et bryllup", hvis hun ikke kom tilbage til ham.

Anklageren fisker efter, om bryllup også kan være et kodeord. Kan det betyde, at man vil lave et selvmordsangreb?

- For at være ærlig - jeg har aldrig hørt sådan en betydning før. Jeg sværger ved Gud, at jeg ikke kender til den betydning, du nævner, siger han.

Ifølge anklageren var den 31-årige efter ankomsten til Sverige meget optaget af at tale om konflikten i Syrien og om Islamisk Stat.

- Jeg bliver beskyldt for at forsvare dem, siger den tiltalte.

Flere gange vil anklageren have ham til at forholde sig til Islamisk Stat.

- I starten var det ikke synligt for os, hvilke uhyrligheder de begik, siger han under afhøringen, som også drejer sig om borgerkrigen i Syrien i 2012 og 2013.

I øvrigt kommer det frem, at den 31-årige har arbejdet som makeupartist i Saudi-Arabien. Det var her, at han var aktiv i den såkaldt elektroniske fløj af Den Frie Syriske Hær.

Sagen fortsætter næste uge.

/ritzau/

Her kan du læse, hvordan dagen forløb i retten: