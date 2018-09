Påstand fra politiet om svindel for en kvart milliard er efter seks år skrottet. Nu kører en flig af sagen.

København. Efter seks år kommer en straffesag om svindel med moms og sort arbejde onsdag langt om længe for retten.

En direktør i et rengøringsfirma havde dengang travlt med at sende rengøringsfolk og opvaskere til Brøndby Stadion og til restauranter i Tivoli, på Bakken og i Nyhavn i København.

Men hans forretning byggede blandt andet på, at staten ikke fik moms, og at der jævnligt blev arbejdet sort, mente Skat og politiet tilbage i 2012.

Tip Top, Ren Tillid, Gold Star, Samsa Service og Star Service er nogle af de firmanavne, som senioranklager Mads S. Frandsen onsdag remser op i Retten på Frederiksberg. Det var nogle af de cirka 50 underleverandører, som direktøren havde forbindelse til.

Oprindeligt mente Københavns Politi, at direktøren var ansvarlig for svindel for en kvart milliard kroner.

Men sagen blev ikke prioriteret af politi og anklagemyndighed og lå død i lang tid. Til sidst kollapsede de stort anlagte mistanker, og nu er kun en flig med i anklageskriftet.

Det beskriver aktiviteter i blot et enkelt kvartal i 2012 og om relationen til en enkelt underleverandør. Beløbet drejer sig om 2,8 millioner kroner.

- Den reduktion er på ikke mindre end 99 procent, siger direktørens forsvarer, advokat Kåre Pihlmann, i retsmødet om anklagemyndighedens kraftige beskæring.

Såvel direktøren som hans administrative medarbejder nægter at have overtrådt loven. Hvis retten finder dem skyldige, kan forsinkelsen få betydning for straffen.

Den 39-årige direktør, der er iraker og risikerer udvisning, afviser, at han har gjort noget galt.

- Jeg havde indtægter på 50 millioner kroner, og jeg fik hver måned omkring 70.000 kroner i løn, siger han.

Han kan slet ikke genkende beretningen fra en medarbejder i Skat, som under et kontrolbesøg på kontoret hverken så computere eller papirer.

Anklageren hævder, at underleverandøren Star Service var et fiktivt selskab, som var skabt til at begå såkaldt kædesvig. Dets hjemadresse på Fynsgade i Ringsted var fup, konstaterede Skat.

Star Service fandtes dog på papiret. Det blev stiftet af en mand, som den tiltalte direktør havde truffet på en café på Nørrebro i København. Direktøren orienterede ham om ATP, arbejdsmarkedsbidrag og andre forhold.

Anklageren vil høre, om det undrer ham, at leverandøren i løbet af blot tre måneder fakturerede for 6,5 millioner kroner.

- Nej. Jeg kender mange af mine venner, der ikke engang taler sproget, som tjener en til to millioner kroner om året, svarer han.

Den tiltalte forsikrer også, at han tjekkede de ansatte hos underleverandøren. Han så for eksempel opholdstilladelser og ansættelseskontrakter.

Sagen fortsætter i næste uge.

/ritzau/