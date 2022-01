En usædvanlig grov straffesag om jævnlig vold, voldtægter og grotesk overvågning af kærester blev mandag indledt ved Retten på Frederiksberg.

Her er en 29-årig mand tiltalt for en lang række tilfælde af vold og voldtægt af særlig farlig karakter mod to kærester, ligesom han også er tiltalt for vold mod en tredje kæreste.

Ifølge tiltalen blev den ene af kæresterne, der var næsten ti år yngre end ham selv, i månedsvis udsat for daglige voldtægter og social kontrol i ekstrem grad frem til foråret 2020.

Når hun kom hjem efter at have været uden for deres lejlighed i Værløse, forlangte han ifølge anklageskriftet jævnligt, at hun klædte sig af, ligesom han undersøgte hendes ører, hår, mund, skede og anus for at tjekke, om hun havde aflytningsudstyr på sig.

Han nægter sig skyldig i alle anklagerne og bagatelliserer i vidneskranken de mange episoder, der opregnes i anklageskriftet.

Manden er tidligere dømt for vold mod den ene kæreste i 2018, men er altså nu igen tiltalt for både vold, voldtægter og psykisk vold mod hende i næsten et år ved at have udsat hende for »groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd, der var egnet til utilbørligt at styre hende«.

Eksempelvis tog han ifølge tiltalen flere gange billeder og videoer af hende, mens de dyrkede sex, for at se, om hun »fakede« at have lyst til sex.

Han er også tiltalt for jævnligt at forlange, at den unge kæreste skulle optræde nøgen og dyrke sex med ham, mens det blev sendt live på forskellige hjemmesider, hvor andre kunne logge på og se, hvad man lavede. Og hun blev presset til at ringe personer op og tale med dem, mens hun dyrkede sex med den nu tiltalte.

Når hun skulle i skole, kørte han hende hele vejen og hentede hende igen, ligesom han flere gange indfandt sig på skolens område – efter anklagemyndighedens opfattelse for at kontrollere, hvem hun var sammen med.

Når hun var på skolen, forlangte han, at hun havde sit webcam på computeren tændt, ligesom han forlangte, at hun i pauserne tændte kameraet på sin telefon og filmede sig selv.

Og på hendes 18-års fødselsdag forbød han hende at invitere andet end piger, ligesom hun ikke måtte forlade lejligheden uden hans samtykke. Ifølge anklageskriftet havde han også sat flere kameraer op i lejligheden for hele tiden at kunne holde øje med hende.

Den 29-årige hævdede dog foran nævningetinget på Frederiksberg, at han havde behandlet hende godt.

»Jeg var en superkæreste. Jeg kørte hende i skole og købte ting til hende. Jeg prøvede at gøre mit bedste for, at hun havde det godt. Det var et meget hårdt forhold for mig at være i,« forklarede den tiltalte i vidneskranken.

Ifølge hans forklaring var det faktisk mest ham, der var en slags offer.

»Hun var generelt voldelig over for mig. Når hun fik sine flip, kunne hun godt finde på at slå mig i ansigtet. Jeg anmeldte det ikke til politiet – værre var det jo heller ikke,« lød det fra ham.

Den 29-årige mand har været varetægtsfængslet siden slutningen af februar sidste år. Der ventes dom i sagen i slutningen af marts.