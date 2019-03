»Det var en dag, jeg var inde hos dem. Jeg var vel ni-ti år på det tidspunkt. Vi sad ved bordet, og han spurgte, om (navnet på forurettet, red.) ville med ovenpå og sutte den af på ham for en pose slik.«

»Han sagde det sådan ganske almindeligt. Hun rejste sig med det samme, og så gik de ovenpå og blev der i et stykke tid og kom så ned igen. (Navnet på forurettet, red.) begyndte at græde, for han ville alligevel ikke give hende den pose slik, han havde lovet hende.«

Det forklarede et vidne, en barndomsveninde til en af de fire forurettede, da vidnet afgav forklaring om, hvad hun havde observeret om forholdene i en stærkt dysfunktionel familie fra Vejen.

Den store nævningeretssal på 4. sal i domhuset i Esbjerg lægger mandag for fjerde dag lokale til sagen mod et ægtepar, som er tiltalt for i en syv år lang periode at have udsat deres tilsammen fire børn for afstumpet vold, seksuelle overgreb og i det hele taget fysiske og psykiske fornedrelser af snart sagt enhver art.

De fire søskende, som i dag alle er 30’erne, var alle mindreårige, da uhyrlighederne stod på.

Ifølge det 11 sider lange anklageskrift blev de udsat for stærkt voldelige og perverterede seksuelle overgreb vaginalt, analt og oralt, fysisk tvang, pisk, slag, knivkast med børnene som mål, forsøg på kværkning, tvunget samkvem med en hund, simuleret drukning samt trusler om blandt andet drab på en af de andre søskende, hvis der bliver sladret. Altsammen var en del af dagens orden.

Værst er det gået ud over den næstyngste pige. Hun var fire år, da overgrebene begyndte.

Den 63-årige mand og hans 60-årige samlever nægter samtlige forhold.

De har, da de selv afgav forklaring foran nævningene og de juridiske dommere tidligere i sagsforløbet, tværtimod givet udtryk for, at det hele er pure opspind, og at det er børnene - først og fremmest den næstældste - som har anmeldt dem med et hævnmotiv, fordi hun aldrig har brudt sig om den 63-årige.

Den tiltalte mand er stedfar til de to ældste og biologisk far til de to yngste. Den 60-årige kvinde er mor til alle fire.

Vidnet forklarede videre, at hun allerede dengang som lille pige fornemmede, at noget var unaturligt inde hos familien tre husnumre nede ad vejen.

Hun forklarede bl.a., at hun havde set den i dag 60-årige tiltalte kvinde sidde nøgen oppe på køkkenbordet foran vinduet og 'rørt ved sig selv'.

»Det var, mens vi børn løb og legede udenfor,« sagde hun.

Vidnet har også gennem sin mor hørt om, at kvinden havde sex med familiens hund. Men hun har aldrig selv set det.

Mandagens andet vidne var en fætter til den 63-årige. Vidnet, som ikke har set den tiltalte i de seneste 15-16 år, har i flere tilfælde hørt, at den tiltalte har opført sig grænseoverskridende.

»Jeg har kun været hjemme hos dem et par gange og har aldrig set eller hørt, at der er foregået noget seksuelt. Men jeg hørte ham sige til en af pigerne: 'Skal du med op og have et bap på fars pik?' Han var sådan… kvik i munden,« forklarede den 63-åriges fætter og fortsatte:

»Jeg forstod det dog kun som en spøg,« sagde han og understregede, at grunden til, han kan huske det i dag mange år senere, er, at det var et lille barn, han sagde det til.

»Det var usædvanligt,« sagde han.

Dagens tredje vidne, en nabo til det tiltalte ægtepar og i familie med den tiltalte 63-årige, havde oplevet det samme ved mange lejligheder.

»Det var en mærkelig måde, han talte til børnene på. De ting, han sagde. For eksempel når han spurgte en af pigerne, om hun ville sutte den af på ham for en pose slik. Jeg snakkede med (navnet på den 60-årige tiltalte, red.) om det, men hun sagde bare: 'Sådan snakker han altid.' Mine brødre kaldte ham også pervers, da han var yngre,« forklarede vidnet.

Der er afsat i alt ni dage til sagen, som i indhold minder om Tønder-sagen, Brønderslev-sagen og Rebild-sagen.

Der ventes dom ved Retten i Esbjerg i næste uge.