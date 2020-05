En yngre, mandlig medarbejder på et bosted for synshandikappede på Vestsjælland er tiltalt for at have seksuelt misbrugt en beboer.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Medarbejderen er tiltalt for at have haft samleje med beboeren, der var både blind og selvskadende.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale efter straffelovens § 219, der forbyder ansatte ved døgninstitutioner og opholdssteder at have samleje med personer, der er optaget i institutionen.

Overtrædelse af §219 straffes med fængsel op til fire år.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvilken straf anklagemyndigheden går efter.

Anklagemyndigheden nedlægger dog påstand om, at den tiltalte skal frakendes retten til at udøve virksomhed på institutioner, bekyttede boliger og lignende steder der bebos af mennesker svækket af handicaps eller lignende.

Sagen kører ved Retten i Holbæk den 9. juni.