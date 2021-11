Han er kun 21 år gammel, men har ifølge politiet begået voldtægter og forsøg på voldtægt mod mindst tre kvinder.

Den ene af kvinderne levede i omkring to år sammen med den nu tiltalte mand på forskellige adresser på Vestsjælland.

Her blev hun ifølge politiets opfattelse kontrolleret i alle ender og kanter af kæresten, så hun var udsat for ulovlig psykisk vold, ligesom hun også gentagne gange blev udsat for voldtægt ved vold eller trussel om vold.

Ifølge anklageskriftet fra Midt- og Vestsjællands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, blev kvinden udsat for »groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der var egnet til utilbørligt at styre hende«.

Eksempelvis nedgjorde den unge mand ifølge tiltalen tit kæresten, kaldte hende fed og latterlig, havde adgang til hendes mailkonto og sociale medier, ligesom han havde installeret en overvågnings-app på hendes telefon.

Desuden bestemte han over hvilket tøj, hun skulle have på og hvor hun måtte tage hen, ligesom han grinede ad hende, når han jævnligt udsatte hende for vold – eksempelvis ved at nive, bide eller give hende lussinger.

Samtidig fulgte han ifølge anklageskriftet efter hende, hvis hun forlod ham, ligesom han også truede med at gøre skade på sig selv eller tage sit eget liv. Samlet set begrænsede det efter anklagemyndighedens opfattelse hendes mulighed for at færdes frit.

Ifølge tiltalen voldtog kæresten også gentagne gange kvinden ved at holde hendes håndled og arme fast, lægge sig oven på hende og tiltvinge sig forskellige former for sex med hende, selv om hun græd og udtrykkeligt sagde nej og forsøgte at få ham til at stoppe.

Anklageren vil kræve mindst fire års fængsel til den 21-årige mand, når nævningesagen mod ham i denne uge begynder ved Retten i Holbæk.

Efter at forholdet til kæresten ophørte, forgreb han sig ifølge anklageskriftet også på to andre kvinder.

Den ene blev ifølge tiltalen udsat for voldtægt og efterfølgende trusler, fordi hun ikke bare accepterede voldtægten

Og den anden var en kun 15-årig pige, som den nu tiltalte forsøgte at tvinge til at udføre oralsex på sig, efter at hun havde røget adskillige joints og var træt og omtumlet. Hun blev befølt på bryster, baller og i skridtet, men nåede dog ifølge tiltalen at få stoppet voldtægtsforsøget.