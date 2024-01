Hun var en af de få danske soldater, der havde fået den sjældne invitation til den danske deltagelse i Bastilledagsparaden for nogle år siden.

Hun var stolt og havde glædet sig. Men glæden omkring den store oplevelse blev på kort tid taget fuldstændig fra hende.

Sådan forklarede en ung kvinde mandag ved Københavns Byret i sagen om en 42-årig seniorsergent fra Den Kongelige Livgarde, der er tiltalt for en lang række krænkelser begået mod flere af hans underordnede i Livgarden. Han nægter sig skyldig i samtlige 10 forhold.

Et af forholdene omhandler en tjenesterejse i Paris. Her var kvinden sammen med resten af gruppen på bar, hvor de alle havde drukket et par øl.

Foto: Charles Platiau/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Charles Platiau/Reuters/Ritzau Scanpix

»Han var tydeligt beruset. Det kunne jeg mærke ud fra de kommentarer, jeg fik den aften fra ham,« fortalte kvinden mandag ved Københavns Byret.

Blandt andet vendte kvinden tilbage fra toilettet, da vagtholdsføreren pludselig ubrød:

»Endelig kommer der noget godt at kigge på. Nååå, nej det er bare hende,« skulle han ifølge kvinden have sagt.

»Jeg tænkte, det var ubehageligt, og at den kommentar fra min overordnede ikke hørte nogen steder hjemme. Det var også rigtig pinligt, fordi de andre værnepligtige overværede det.«

Men kvinden ignorerede udtalelsen og talte videre med de andre.

Forulempet i taxa

Men så skete det igen i en taxa på vej videre. Og det blev dråben for kvinden.

Kvinden sad på bagsædet i midten med vagtholdsføreren på den ene side og en værnepligtig på den anden, da vagtholdsføreren pludselig lagde sin arm omkring hende.

»Så tog han og klemte på mit ene bryst to gange.«

»Det var en helt bevidst berøring, og jeg sagde med det samme, at det ikke var okay, og at jeg nu havde behov for at gå videre med det.«

Her skulle han ifølge kvindens forklaring have truet hende med at ødelægge hendes karriere.

»Han sagde til mig, at det kunne jeg bare prøve på. Han slog fast, at jeg var værnepligtig og han var sergent, og om jeg godt vidste, hvem der sørgede for, om hun kunne komme videre på sergentskole.«

»Jeg følte virkelig, jeg blev truet på min karriere,« fortalte den unge kvinde.

'Yngste fisse' var en del af 'den friske tone'



Den 42-årige mand er foruden forholdet med kvinden tiltalt for adskillige andre forhold om grove krænkelser, vulgært sprogbrug og blufærdighedskrænkelser i sin tid som overordnet vagtholdsfører i Den Kongelige Livgarde.

Blandt andet skulle manden have sendt utallige videoer og billeder til andre af sagens fourettede kvinder, hvor han blandt andet onanerede og fortalte om sine lyster.

Det var også helt normalt, at en anden ung kvindelig sergent blev kaldt 'yngste fisse', ligesom det blev antydet af manden, at hvis hun sagde fra, så kunne det gå udover hendes fokusbedømmelse. For meget kritik kunne altså få betydning for et videre forløb i Forsvaret.

»Jeg forsøgte at sige fra. Men jeg fik bare at vide, at hvis man ikke kunne lide lugten i bageriet, så måtte man finde et andet sted at være,« forklarede en af de andre forurettede kvinder.

Andre af sagens forurettede var tydeligt berørte og græd, ligesom de gentagne gange udtrykte, at de »var meget bange for manden,« og at der generelt var en kultur på kasernen, hvor alle frygtede den 42-årige seniorsergent.

Selv har seniorsergenten forklaret, at det »var en stor del af den friske tone. Det var humoren blandt de fleste.«

Vagtholdsføreren er desuden tiltalt for vold og for at have udsat en person for fare, idet han kørte et militært køretøj så tæt på, at personen måtte springe til side.

Derudover skal den 42-årige ulovligt have disciplineret en underordet – en garder – ved at befale personen at stå i rørstilling i omkring 20 minutter.

Den militære anklagemyndighed – Forsvarsministeriets Auditørkorps – vil have idømt den 42-årige mand en fængselsstraf, ligesom han skal frakendes førerretten.

Der ventes at falde dom 7. februar.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.