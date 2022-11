Lyt til artiklen

Først blev en 14-årig dreng truet til voldtægt af en voksen mand.

Og godt to år senere truede gerningsmanden med at offentliggøre videooptagelser af voldtægten, hvis ikke drengen lagde krop til otte nye voldtægter.

Sådan lyder hovedindholdet i den alvorlige tiltale, som Københavns Vestegns Politi har rejst mod en 29-årig mand.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, blev den dengang 14-årige dreng voldtaget i slutningen af december 2019 efter at gerningsmanden med en pistollignende genstand havde truet ham til at gå med ind i sin lejlighed i Brøndby.

Her blev skoledrengen truet til at tage sit tøj af, hvorefter han mod sin vilje og med vold blev tvunget til at yde og modtage oralsex, inden den 14-årige også blev udsat for anal voldtægt.

Uden at være klar over det blev drengen under voldtægten videofilmet af gerningsmanden. Det stod dog smerteligt klart for voldtægtsofferet, da han om eftermiddagen 6. februar i år – altså mere end to år efter voldtægten – blev kontaktet via Snapchat.

Dels med to videoklip fra voldtægten og dels med en trussel om, at optagelserne ville blive lagt op på »de sociale medier« samt sendt direkte til drengens venner og familie, hvis han ikke ville mødes med afsenderen og have samleje med ham otte gange.

Angiveligt skulle der ved de otte møder sket det samme som sidst, ligesom også drengen denne gang skulle få udløsning.

Udover voldtægt, blufærdighedskrænkelse og uberettiget fotografering er den 29-årige mand derfor også tiltalt for forsøg på voldtægt og på ulovlig tvang samt besiddelse og udbredelse af børneporno.

Det er uvist, hvordan den tiltalte præcist stiller sig til tiltalen. Men da sagen er rejst som en nævningesag, når den i næste uge skal behandles ved byretten i Glostrup, peger det på, at den 29-årige nægter sig skyldig. Samt at anklageren vil nedlægge påstand om mindst fire års fængsel.