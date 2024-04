Straffesagen mod en 26-årig mand fik torsdag en noget vingeskudt start i Københavns Byret.

Manden er blandt andet tiltalt for en meget omtalt konfrontation med en sagesløs rengøringsmand på Nørreport Metrostation.

Episoden natten til 13. april sidste år blev videofilmet af et tilfældigt vidne på perronen, og blev sidenhen vist på adskillige platforme – blandt andet også Bt.dk

Kort efter undskyldte den nu tiltalte sin opførsel dybt.

»Jeg er meget ked af det. Det slog klik for mig,« lød det blandt andet for den nu tiltalte, som samtidig bedyrede, at han på grund af beruselse ikke kunne huske episoden.

Angiveligt havde han tidligere på dagen drukket to flasker vodka.

Da straffesagen mod ham torsdag blev indledt i byretten i København, nægtede han sig skyldig i tiltalen om vold mod rengøringsassistenten.

Og han nægtede sig også skyldig i et tilkoblet tiltalepunkt om at have fremsat forhånende udtalelser mod rengøringsmanden ved at kalde ham »sorte svin« i overværelse af flere personer.

Blandt de sammenlagt 21 tiltalepunkter i sagens anklageskrift fra Københavns Politi nåede domsmandsretten dog ikke på første retsdag frem til at behandle forholdet fra Nørreport Metrostation.

En medtiltalt mand dukkede nemlig ikke op i retten, hvilket var med til at forsinke retssagens forløb.

Derfor nåede den 26-årige »kun« at erkende et par tilfælde af spirituskørsel, lidt besiddelse af hash på Christiania og et tilfælde af hærværk mod sin daværende kærestes tv-apparat, som man på en videooptagelse i retten så ham trampe på, mens fladskærmen lå på gulvet.

Retten besluttede også, at den 26-årige under straffesagens hovedforhandling skal være beskyttet af et navneforbud, da både han og hans nærmeste familie angiveligt har været udsat for trusler på grund af sagen.

Trods sin unge alder har den 26-årige allerede flere alvorlige domme på samvittigheden for vold, trusler, overtrædelse af knivloven og diverse færdselsforseelser.

Retssagen mod ham – og hans jævnaldrende medtiltalte – fortsætter efter planen i næste uge. I alt er der afsat tre retsdage til sagen.