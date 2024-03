Et brutalt overfald på en indsat i Vestre Fængsel i København risikerer nu at give juridisk bagslag for tre unge mænd.

I nær fremtid vil de i Københavns Byret stå tiltalt for at have udsat en medfange i fængslet for grov vold.

Derfor vil anklagemyndigheden ved Københavns Politi kræve dem idømt frihedsstraf.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, overfaldt de tre mænd i alderen 21-28 år deres medindsatte om eftermiddagen 10. juni i fjor efter forudgående aftale.

Offeret fik ifølge tiltalen flere knytnæveslag i hovedet, så han faldt til jorden, hvorefter gerningsmændene fortsatte deres »legemsangreb af særligt rå og brutal karakter«.

Den liggende mand blev trampet i hovedet, ligesom han også flere gange blev sparket i hovedet og på kroppen, mens han fortsat blev slået med knytnæver.

Selv da en ukendt person hjalp offeret op at stå igen, fortsatte en af de tiltalte ifølge anklageskriftet med at give offeret knytnæveslag i hovedet.

Den samme mand, der angiveligt fortsatte med at slå, er også tiltalt for et selvstændigt anklagepunkt om blufærdighedskrænkelser og krænkelse af privatlivets fred.

Ifølge anklageskriftet filmede han i marts 2022 på to videoer uberettiget en kvinde uden hendes samtykke, mens hun befandt sig på et ikke frit tilgængeligt sted på Zleep Hotel på Løjtegårdsvej i Kastrup.

En af de tre tiltalte er også anklaget for at have filmet en masturberende kvinde på dette hotel i Kastrup uden hendes samtykke.

På den ene optagelse lå kvinden nøgen på en seng, mens hun på den video masturberede.

Det var efter anklagemyndighedens opfattelse egnet til at krænke hendes blufærdighed, hvilket også var tilfældet for både den filmede kvinde og en modtager af videooptagelserne, som den tiltalte mand godt et års tid senere sendte masturbationsvideoen til via Messenger.

Endelig er en af de tre tiltalte også anklaget for besiddelse af en lille mængde hash og for i to tilfælde at have kørt bil i København med spor af hash i blodet.