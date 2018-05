Anklager kræver færøsk mand idømt mindst fem års fængsel for at have dikteret seksuelle overgreb på nettet.

Lyngby. En 42-årig mand fra Færøerne insisterer på sin uskyld, da han mandag får det sidste ord i Retten i Lyngby.

Den færøske forretningsmand er tiltalt for gennem chatbeskeder at have instrueret en 43-årig kvinde i, hvordan hun skulle forgribe sig på sin fireårige søn i Charlottenlund.

- Det var aldrig min intention på noget tidspunkt. Jeg troede, at hun kunne skelne mellem fantasi og virkelighed, siger den tiltalte, inden retten trækker sig tilbage for at afgøre sagen.

Den tiltalte, der tidligere har dyrket sport på højt niveau, er tiltalt for 43 forhold, der omfatter medvirken til både voldtægt af et barn og blufærdighedskrænkelse.

Ifølge anklager Bente Schnack har manden haft en magt over moren og dermed været i stand til at manipulere hende til begå overgrebene. Men den udlægning afviser den tiltaltes forsvarer, Anders Larsen.

- Vi befinder os i 2017 på daværende tidspunkt. Der er ligestilling på mange områder mellem mænd og kvinder, og der er intet, der indikerer, at han skulle have haft en særlig magt over hende.

- Jeg synes, det er en forkert vinkel, at man altid ser manden som personen bag i sexsager, siger Anders Larsen.

I marts blev den 43-årige mor idømt tre år og ni måneders fængsel for overgrebene, der fandt sted mellem juni og september sidste år.

Men på grund af mandens rolle i sagen kræver anklager Bente Schnack færingen straffet endnu hårdere.

- Han skal i fængsel i mindst fem år, da han har taget initiativet til at indlede overgrebene på drengen. Kvinden begik ikke overgreb, inden manden kom ind i billedet, så det er på grund af ham, at overgrebene er sket, siger Bente Schnack.

Der ventes at falde dom i sagen mandag eftermiddag.

/ritzau/