En 19-årig mand er tiltalt for drabet på Lorenz Matras nytårsnat sidste år, men ifølge ham selv, var det to bekendte, der gjorde det

Det hævdede den unge mand, da Københavns Byret mandag tog hul på sagen mandag formiddag.

Her forklarede den 19-årige tiltalte, der er beskyttet af navneforbud, at han og en række andre, som han opfatter som bekendte, tog med toget til København nytårsaften 2017.

Undervejs på togturen tog en af de andre personer en kniv frem og »dansede med den«, hvorefter han stak den ind i nakkestøtten to gange.

»Jeg spurgte ham, hvorfor han havde taget en kniv med, når vi var i byen for at hygge os,« forklarede den unge mand, der nægter sig skyldig, ved dagens retsmøde.

Han nægter sig skyldig i drabet på Lorenz Matras, men fortæller, at han rigtig nok var i byen den aften, og at han og vennerne kom i karambolage med Lorenz Matras og hans venner på Gothersgade i København kort efter midnat, hvor årstallet ikke længere var 2017, men derimod 2018.

Efter eget udsagn forsøgte han at skille parterne ad, fordi han hellere ville »hygge sig«.

Ved mandagens retsmøde blev der afspillet en 20 minutter lang overvågningsvideo klippet sammen fra flere forskellige overvågningsvideoer. Her kunne man se, at den tiltalte og hans gruppe på omkring klokken 04.00 nytårsnat støder ind i Lorenz Matras og hans venner ved Gothersgade i København.

På et tidspunkt trækker dele af de to grupper ned af den nærliggende Borgergade, hvor det på et tidspunkt udvikler sig. Flere støder tid og i forbindelse med slagsmålet bliver Lorenz Matras stukket adskillige gange med en kniv og dør. Det samme gør tre andre, hvoraf den ene efterfølgende er i livsfare.

Den tiltalte erkender, at han var på gerningsstedet, da slagsmålet bryder ud og forklarer selv, at nogen tager kvælertag på ham og slår ham flere gange i hovedet.

Han husker ikke, hvem det var, men mener, at det kan have været den afdøde Lorenz Matras og forklarer dermed også, hvorfor hans dna efterfølgende blev fundet på netop Lorenz Matras tøj.

Ifølge den tiltalte blev der på et tidspunkt råbt:

»Jeg stikker jer ned,« hvorefter han selv og de andre løb fra stedet.

De siger, de havde stukket en ned

Umiddelbart efter kørte den tiltalte og tre af hans bekendte fra området i en sort Audi, som politiet i forbindelse med efterforskningen har efterlyst. På vej hjem i bilen sagde to af de andre i bilen, at de begge havde stukket en person ned, forklarede den tiltalte.

Den ene af de to, var ham, der ifølge den tiltalte tidligere på aften havde danset med kniven.

»De siger, at de har stukket en ned. Jeg spurgte ikke så meget til det,« forklarede han.

»Hvordan reagerede du på det,« fulgte anklageren op ved dagens retsmøde.

»Jeg var meget stiv, så jeg tænkte ikke så meget over det,« svarede den tiltalte.

Det var først en måned efter hændelsen, 6. februar, at den tiltalte og de tre andre blev anholdt og sigtet for drabet. Siden er de tre andre blevet løsladt, og den tiltalte hævdede ved dagens retsmøde, at han er blevet truet af en af dem til ikke at sige noget til politiet, hverken om episoden i toget eller det, der blev sagt i bilen.

»Jeg har været bange for min egen sikkerhed,« forklarede den tiltalte.

Den 19-årige mand er tiltalt for at have stukket Lorenz Matras ihjel med adskillige knivstik i København nytårsnat sidste år.

Overfaldet skete mellem klokken 3.30 og 4.30 den 1. januar 2019 rundt om hjørnet fra Gothersgade, hvor der ligger en stribe diskoteker og barer.

Den 19-årige tiltalte er foruden drab også tiltalt for drabsforsøg mod en anden person samt grov vold mod to andre. Alle fire ofre, der på tidspunktet var under 20 år, blev ramt af flere knivstik.

Ved grundlovsforhøret nægtede den nu tiltalte sig skyldig. Han har siddet varetægtsfængslet siden 7. februar.

Retssagen mod den 19-årige foregår ved Københavns Byret. Den er rejst som en nævningesag, hvilket er almindeligt i drabssager. Dermed går anklagemyndigheden efter en straf på fire år eller mere.