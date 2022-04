Knap 600 sygedage på bare to og et halvt år.

Det lyder nok lige i overkanten, og det er også, hvad anklagemyndigheden mener, når to kvinder fra en sundhedsklinik i Jammerbugt Kommune tirsdag skal møde ved Retten i Hjørring. Det skriver TV 2 Nord.

De to kvinder er anklaget for at have indberettet i omegnen af henholdsvis 300 og 280 sygedage fra januar 2017 til august 2019.

De mange sygedage har resulteret i udbetalinger fra kommunen på lige godt 234.000 kroner i sygedagpenge.

Kvinderne med det påståede skrantende helbred er klinikkens 56-årige ejer og en 40-årig ansat.

Men selvom de påstår at have været syge, så mener politiet at kunne dokumentere, at kvinderne rent faktisk har været på arbejde på flere af de indberettede sygedage.

Og her stopper anklagerne ikke. Foruden de mistænkeligt mange sygedage, så er kvinderne også anklaget for at have snydt med helbredstillæg til flere pensionister. Noget, der ifølge anklagerne har resulteret i udbetalinger af over en million kroner i samme periode som for de øvrige anklager.

Dermed lyder den samlede anklage på bedrageri for et godt stykke over en million kroner.

Anklagemyndigheden nedlægger, ifølge TV 2 Nord, påstand om, at den 56-årige ejer skal fratages retten til at drive virksomheden, mens den 40-årig skal udvises af Danmark. Det kommer oveni en straf for bedrageri, hvis de to kendes skyldige.