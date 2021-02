Hård narko som kokain, amfetamin og MDMA blev i næsten to år handlet lystigt i kilovis over nettet.

Og også adskillige kilo hash fandt vej til danske købere via en lyssky hjemmeside, hvis ejermænd og brugere politiet nu ønsker idømt hårde fængselsstraffe.

»Vi er naturligvis klar over, at der foregår en del af den slags på nettet, men vi har ikke haft sådan en sag før,« siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi.

I alt syv mænd i alderen 20-30 år er tiltalt i sagen, der i næste måned vil blive behandlet ved Retten i Roskilde.

Tre af de tiltalte er anklaget for at have »oprettet, administreret, drevet og stillet« hjemmesiden www.atlayo.com til rådighed for et større antal narkosælgere i Danmark. Det er sket i en periode fra april 2018 til januar 2020.

Og fire andre er tiltalt for at have brugt den digitale handelsplatform til at handle med kilovis af kokain og hash.

Det er ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, sket via forskellige adresser på Sjælland under dæknavne som 'Snemand 00', 'Luderlone' og 'anonym 1312'.

Efter politiets opfattelse skal bagmændene bag hjemmesiden nu straffes for den ulovlige narkohandel, som de med åbne øjne bevidst skabte en digital platform til.

B.T. har tidligere afsløret, hvor nemt det var på mobil at få tilsendt en detaljeret prisliste fra en narkopusher på stoffer som MDMA, kokain, amfetamin, ketamin, 2CB (et amfetamin-lignenende stof også kaldet 'pink kokain'), LSD, svampe og benzodiazepiner (angstmedicin). Foto: Mathias Røn Poulsen

»Det usædvanlige i denne her sag er, at vi denne gang vil prøve at statuere et eksempel på, at når man faciliterer sådan en platform, så bliver man medvirkende til de ulovligheder, der foregår,« siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra SEØ.

Ifølge anklageskriftet oprettede de tre bagmænd platformen med henblik på at opnå en »betydelig økonomisk fortjeneste«. Af tiltalen fremgår det dog ikke, hvor meget de tiltalte har tjent.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at sætte præcist tal på, hvor mange narkokunder der efter politiets opfattelse har benyttet den digitale handelsplatform, der nu er beslaglagt i et samarbejde mellem dansk og tjekkisk politi.

»Men der har været rigtig mange. Flere hundrede. Og det kan ikke udelukkes, at vi også vil komme efter de enkelte købere på et senere tidspunkt.«

Kokain over mobilen. Hårde stoffer har i mange tilfælde kun været få klik væk. Nu risikerer flere bagmænd – og måske hundredvis af købere – at blive retsforfulgt. Arkivfoto. Foto: David Leth Williams

»Man behøver ikke at være it-ekspert for at se, at når vi kan lægge sådan en platform ned, så kan vi også gå skridtet videre. Mange har nok følt sig mere lusket og udsat for at blive opdaget, når man står og handler narko på et toilet på et diskotek eller ude i en baggård. Så kan det måske føles nemmere at gøre det via nettet, men også her kan man altså blive opdaget,« advarer Torben Henriksen.

Ifølge anklageskriftet har de tre bagmænd til hjemmesiden været medskyldige i handel med op mod syv kg kokain, godt tre kg MDMA, fem kg amfetamin, over 3.000 ecstasypiller og op mod 34 kg hash.

Blandt andet ved at fastsætte regler for hjemmesidens narkosælgere og ved at godkende nye sælgere og brugere. I nogle tilfælde kunne udvalgte sælgere ifølge anklageskriftet ligefrem få særlig status, hvis de betalte ekstra for det.

To af de tiltalte i sagen er desuden anklaget for at have opbevaret et oversavet jagtgevær med 21 patroner på en adresse i Brøndby Strand sidste forår. I den enes VW Golf fandt politiet også en totenschlæger.