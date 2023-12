»Jeg skal alligevel i fængsel. Tror du selv, jeg er bange for at få en lidt hårdere dom?«

Sådan lyder det angiveligt i en besked sendt af en i dag 22-årig mand. Beskeden lander en septemberdag sidste år i indbakken hos én af i alt fire personer, der ifølge politiet er blevet ofre for mandens forbrydelser.

Af sagens anklageskrift fremgår det, at den 22-årige er utilfreds med nogle rygter om ham og en ung pige. En pige, som den 22-årige ifølge politiet har voldtaget.

»Jeg har sagt til dig én gang, at de rygter med mig og hende ikke skal blive ved. Jeg gav dig en chance. Tro mig, I vil ikke fucke med mig. Jeg skal bare høre det én gang til, og så river jeg hovederne af jer begge. Prøv mig!« lyder det i samme besked, der bliver afsluttet med ordlyden:

»Jeg knuser jer begge, hvis I bliver ved, seriøst.«

B.T. har rakt ud til den 22-åriges forsvarsadvokat, Mira Kirstine Tøfting Biering, for en kommentar. Hun oplyser, at hendes klient nægter sig skyldig i alle forhold, han er tiltalt for. Med undtagelse af ét.

Det er det mest alvorlige og handler om overgreb begået mod to piger under 15 år.

Ifølge anklageskriftet skal overgrebene være blevet begået på en nordvestsjællandsk adresse på ukendte tidspunkter i perioden forud for 12. september 2022.

Ofrene er to piger født i henholdsvis 2008 og 2009.

Den ældste er ifølge politiet ved to tilfælde blevet udsat for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Den yngste er blevet udsat for fuldbyrdet voldtægt, lyder det.

Det er hende, der bliver omtalt i førnævnte besked, som er sendt på Messenger 1. september 2022.

Beskeden står ikke alene i anklageskriftet. For allerede dagen efter skal den 22-årige have sendt en lignende truende besked til en fjerde person.

»Din lille billige luder, jeg skal bare høre det der pis én gang til, så flår jeg dit klamme hår af dit hoved og fodrer dig til mine hunde,« lyder det blandt andet i anklageskriftet.

Også i denne besked skal den 22-årige have omtalt en tur bag tremmer:

»Jeg skal alligevel i fængsel om lidt, så tror du selv, jeg ville være bange for at få lidt mere tid?«

Foruden voldtægterne og truslerne er den 22-årige tiltalt for ved to lejligheder på sin telefon at have optaget, hvad der er foregået under retsmøder i Retten i Holbæk.

Selvsamme byret skal danne ramme om den kommende retssag, der starter 11. december. Og her risikerer den 22-årige ikke alene fængsel.

Står det til anklagemyndigheden skal han nemlig også udvises af Danmark.

