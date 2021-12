6000 opslag om sit had til kvinder og erklæret enighed med en skoleskyder, der for år tilbage slog mere end 20 personer ihjel.

Sådan har den 27-årig mand, som er tiltalt for forsøg på skoleskyderi, aktivt formidlet sig i et forum på internettet, kaldet incels.

Det er DR, der fortæller historien.

Christian Skettrup, der er digital analytiker hos Digitalt Ansvar, fortæller til mediet, at forummet er karakteriseret ved, at der grundlæggende dyrkes et voldsomt kvindehad, ligesom massemordere hyldes.

»Jeg fucking hader piger, muligvis mere end nogen andre på dette forum, og det er ved at æde mig op,« skrev den 27-årig tilbage i 2018 ifølge DR.

Og i alt har den 27-årig skrevet mere end 6000 opslag, hvor kvinder bliver kaldt alt fra »hyklerisk«, »sluts«, og at den 27-årig »fucking hader dem.«

Af anklageskriftet mod den 27-årige mand fremgår det, at han i tidsrummet fra 2015 og frem til december 2020, hvor han blev anholdt og varetægtsfængslet, skulle have planlagt at dræbe flere personer i et skoleskyderi på en eller flere skoler eller institutionerne i Nord- eller Østjylland.

Han nægter sig skyldig.

Undervejs skrev han ifølge politiet et manifest og beskrev sine hensigter, ligesom han lavede videooptagelser, hvor han nøje beskrev, hvordan hensigterne skulle blive til virkelighed.

B.T. har tidligere talt med psykologen Florence McLean, der gennem en årrække har interviewet 34 dømte seriemordere, primært i amerikanske fængsler, ligesom hun samlet har undersøgt op mod 300 seriemorderes opvækst, baggrund og handlinger.

»De her mennesker opbygger en vrede gennem lang tid. Jeg har i forbindelse med mit arbejde snakket med nogle af dem, der har haft i sinde at gøre det, og de fortæller, at de er ret unge, otte-ni år gamle, når de begynder at tænke på det og får lyst til at gøre det,« udtalte hun generelt – og ikke om den nylige, konkrete sag.

Det er politiets teori, at den 27-årig har handlet på egen hånd. Han opnåede våbentilladelse og anskaffede sig pistoler, som politiet ad flere omgange har beslaglagt, før han blev anholdt.

I et opslag på incels har den 27-årig ifølge DR ligeledes erklæret sig enig med skoleskyderen Adam Lanza. Han stod bag Sandy Hook-massakren i Conneticut, hvor han trængte ind på en skole og dræbte seks voksne og 20 børn.

Lanza har tidligere argumenteret for, at alle kvinder »egoistiske«, hvilket den 27-årig har delt i et opslag og erklæret sig enig i.

Forsvarer til den 27-årig har over for DR ikke villet kommentere oplysningerne vedrørende incels.

Retssagen kommer til at foregå ved Retten i Aalborg og indledes 17. januar 2022. Der er afsat fem dage til sagen.