En 22-årig mand fra Aalborg er tiltalt for at have forsøgt at voldtage og dræbe sin 24-årige kvindelige nabo i januar.

I den tiltaltes lejlighed har politiet også fundet en liste med 16 andre personer, som han planlagde at voldtage og efterfølgende dræbe, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge tiltalen kom den 22-årige mand ind i nabos lejlighed om aftenen den 2. januar. Med sig havde han blandt andet en økse, strips og maskering.

I lejligheden slog den tiltalte den 24-årige kvinde og tog kvælertag på hende så længe, at hun kortvarigt mistede bevidstheden. Han forsøgte herefter at voldtage hende, mens han truede med at slå hende ihjel.

Det lykkedes heldigvis den 24-årige kvinde at flygte fra stedet, og kort efter blev den 22-årige mand anholdt.

I den tiltaltes lejlighed fandt politiet en seddel med i alt 17 navngivne personer, som han ifølge tiltalen havde planlagt at voldtage og dræbe.

Udover naboen figurerede den øverste chef i Nordjyllands Politi på den tiltaltes dødsliste.

Derfor har Østjyllands Politi efterforsket den modbydelige sag, idet Nordjyllands Politi er en part i den og derfor inhabile.

Den 22-årige er tiltalt for forsøg på manddrab og forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter. Derudover er han tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse. Siden anholdelsen har den 22-årige siddet varetægtsfængslet.

»Tiltalen omfatter yderst alvorlige forhold, og efterforskningen har været omsiggribende, særligt i relation til de digitale spor i sagen, siger Dorthe Lysgaard fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

»Næste skridt bliver at få sagen ført i retten og få rettens afgørelse,« fortsætter hun.

Retssagen mod den 22-årige mand begynder i Retten i Aalborg den 12. november 2018.