Bang! Bang! Bang! Bang!

Mindst fire gange blev der ifølge politiet skudt mod en mand og en kvinde, der sad i en bil parkeret i Brøndby Strand.

Formålet? At dræbe.

I hvert fald, hvis man spørger anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, der har rejst tiltale om forsøg på manddrab.

Den udlægning er den 45-årige mand, der er tiltalt i sagen, dog ikke enig i.

Til B.T. oplyser hans forsvarer, Charlotte Møller Larsen, således, at han nægter sig skyldig i drabsforsøg.

Derfor går de sammen efter frifindelse i det forhold, når de 18. maj tager plads i den store retssal 404, hvor sagen bliver indledt med nævninge ved Retten i Glostrup.

Her vil den 45-årige ikke kun sidde tiltalt for drabsforsøg, men også for på et offentligt tilgængeligt sted at have været i besiddelse af den pistol, som ifølge politiet blev brugt under skyderiet.

Politiet afsøgte i kølvandet på skyderiet området med hunde. Foto: Byrd. Vis mere Politiet afsøgte i kølvandet på skyderiet området med hunde. Foto: Byrd.

Skudepisoden fandt sted 6. april sidste år. Denne forårsdag omkring klokken 14 lød flere skud i villakvarteret ved Bækkelunden i Brøndby Strand.

Både bilen og manden på et sæde i den blev ramt. Sidstnævnte dog kun af et strejfskud på siden af kroppen.

Kvinden, der sad sammen med manden, slap med chokket.

B.T. har forsøgt at få svar på, om sagens ofre og den nu tiltalte kendte hinanden, men det har ikke været muligt. Ligeledes er det uvist, hvad der gik forud for skudepisoden.

Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Foto: Byrd/Steven Knap

Sikkert er det dog, at politiet straks efter rykkede ud.

Et større område blev spærret af, politihundes næser blev sat på sagen, og ikke længe efter anholdt en patrulje den formodede gerningsmand, der var til fods.

Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør, og han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Mens den 45-årige altså nægter at have forsøgt at dræbe manden og kvinden, erkender han delvist forholdet omhandlende våbenbesiddelse.

Der er afsat i alt tre dage til retssagen, og man forventer, der falder dom i slutningen af maj. Da sagen kører med nævninge, betyder det, at anklagemyndigheden går efter en straf på over fire år.