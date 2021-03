Tre mænd er blevet tiltalt for at have skudt og dræbt en 25-årig mand på en parkeringsplads i Tilst sidste år.

Det oplyser Østjyllands Politi fredag morgen.

Mændene kan risikere en ekstra høj straf, fordi drabet skete på et offentligt sted ved brug af skydevåben.

To af dem er også tiltalt for drabsforsøg ved at have planlagt at dræbe en eller flere personer.

